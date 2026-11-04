РФ получила 8 тыс т казахстанского бензина с лета 2026 года

Казахстан направил в Россию 8 тыс т бензина с начала лета текущего года, сообщил министр энергетики республики Ерлан Аккенженов.
Соответствующее заявление он сделал, отвечая на вопросы журналистов на брифинге после заседания правительства.
"Порядка 8 тыс т. Мы стабильно каждый месяц ставим в план поставок от 10 до 15 тыс т возможности поставок в Российскую Федерацию"
– Ерлан Аккенженов
По словам министра, конкретные контракты и детали поставок является вопросом договоренностей между коммерческими компаниями-производителями и покупателями.
"По коммерческим договоренностям я не готов ответить, поскольку министерство этим не занимается"
– Ерлан Аккенженов
Также глава Минэнерго заявил, что Казахстан ожидает ответа от российской стороны по вопросу возобновления транзита нефти через трубопроводную систему "Дружба".
Напомним, в августе на фоне топливного кризиса на внутреннем рынке сообщалось, что Казахстан начал поставки небольших партий бензина в Россию.