Вестник Кавказа

РФ получила 8 тыс т казахстанского бензина с лета 2026 года

РФ получила 8 тыс т казахстанского бензина с лета 2026 года
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава энергетического ведомства Казахстана Ерлан Аккенженов сообщил, что страна поставила 8 тыс т бензина в Российскую Федерацию с лета 2026 года.

Казахстан направил в Россию 8 тыс т бензина с начала лета текущего года, сообщил министр энергетики республики Ерлан Аккенженов.

Соответствующее заявление он сделал, отвечая на вопросы журналистов на брифинге после заседания правительства.

"Порядка 8 тыс т. Мы стабильно каждый месяц ставим в план поставок от 10 до 15 тыс т возможности поставок в Российскую Федерацию"

– Ерлан Аккенженов

По словам министра, конкретные контракты и детали поставок является вопросом договоренностей между коммерческими компаниями-производителями и покупателями.

"По коммерческим договоренностям я не готов ответить, поскольку министерство этим не занимается"

– Ерлан Аккенженов

Также глава Минэнерго заявил, что Казахстан ожидает ответа от российской стороны по вопросу возобновления транзита нефти через трубопроводную систему "Дружба".

Напомним, в августе на фоне топливного кризиса на внутреннем рынке сообщалось, что Казахстан начал поставки небольших партий бензина в Россию.

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