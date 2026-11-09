Вице-президент Турции посетил павильон Азербайджана на COP31 в Анталье

Турецкий вице-президент Джевдет Йылмаз в ходе конференции ООН COP31 посетил павильон Азербайджана, где встретился с главой Минэнерго АР Парвизом Шахбазовым.

Сегодня вице-президент Турции Джевдет Йылмаз посетил павильон Азербайджана, действующий на 31-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31) в Анталье.

Турецкий политик ознакомился с павильоном, передает Report.

Кроме того, Йылмаз провел переговоры с главой Минэнерго Азербайджана Парвизом Шахбазовым.

Участники встречи поговорили об отношениях Баку и Анкары, обсудили нынешнее состояние двустороннего сотрудничества и его дальнейшие перспективы.

Джевдет Йылмаз обратил внимание на большое значение, которое сыграло использование Турцией при подготовке к конференции COP31 опыта Азербайджана, где проходила COP29. Вице-президент Турции выразил Баку благодарность за поддержку в этом направлении.

Напомним, что 31-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31) проходит в турецкой Анталье с 9 по 20 ноября.