Площади дагестанских виноградников станут больше

Дагестан обладает наиболее обширными землями, пригодными для виноградарства, что может сделать его ключевым регионом в развитии этой отрасли сельского хозяйства: в республике продолжают активно увеличивать площади виноградников.

В Дагестане на поддержку и развитие виноградарства в текущем 2026 году было направлено 832 млн рублей, а за 5 лет объем инвестиций в отрасль составил более 3 млрд рублей, - доложил на совещании главе Дагестана Федору Щукину руководитель профильного комитета Шериф Керимханов, сообщает пресс-служба главы республики.

"Дагестан полностью обеспечивает собственные потребности в посадочном материале, а также поставляет саженцы в другие регионы страны. Несмотря на последствия весенних паводков, в уборочной кампании было задействовано более 4 тыс сезонных работников"

- Шериф Керимханов

За последние пять лет в республике заложено около 4,7 тыс га новых виноградников, до конца текущего года их площадь вырастет еще на более чем 800 га. На сегодняшний день собрано 262,3 тыс т винограда, говорится в сообщении, передает портал "Это Кавказ".

Напомним, ранее мы писали, что у Дагестана - самые большие перспективы в развитии виноградарства: регион обладает огромным потенциалом для этого, заявила на полях V Российского винодельческого форума, прошедшего в Геленджике, министр сельского хозяйства России Оксана Лут.

Сейчас виноградники в Дагестане занимают площадь порядка 28 тыс га, однако к середине 2030-х годов площади под плодоносящими виноградниками планируется увеличить на 20−25 тыс га, а валовой сбор винограда в стране довести до 200−250 тыс т.