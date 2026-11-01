Вестник Кавказа

Транзит СПГ через Ормуз значительно вырос в октябре

Карта Ормузского пролива
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В октябре поставки СПГ из стран Персидского залива через Ормузский пролив стали максимальными с начала войны с Ираном. За месяц пролив прошел 31 СПГ-танкер.

Ормузский пролив в октябре прошел 31 танкер с сжиженным природным газом (СПГ), это максимальный показатель с февраля, когда стартовала война США против Ирана, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные аналитической компании S&P Global Energy.

В октябре через Ормуз прошел 31 СПГ-танкер, что на восемь больше, чем месяцем ранее. При этом 23 танкера были загружены в порту Рас-Лаффан (Катар), еще 8 - на острове Дас в ОАЭ.

"Показатели транзита ОАЭ восстановились до довоенного уровня, у Катара же через Ормузский пролив проходит более 30% от докризисного объема"

– старший аналитик S&P Global Energy Эрик Йеп

В октябре из Катара на экспорт было отправлено более 2,7 млн т газа, в феврале – почти 6,2 млн т.

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