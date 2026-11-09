Вице-премьер Грузии примет участие в COP31 в Анталье

Грузинский вице-премьер, глава министерства экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили станет участником министерской встречи в Анталье в рамках COP31.

Министерская встреча по Глобальной инициативе по созданию зеленых грузовых коридоров (GGFCI), которая запланирована в Анталье в рамках 31-й Конференции ООН по изменению климата (COP31), состоится при участии вице-премьера, министра экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили.

Организаторами мероприятия выступают министерство транспорта и инфраструктуры Турции, Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН) и Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО).

Событие будет проходить в формате круглого стола. На нем министры рассмотрят инициативу Турции по формированию новой координационной платформы, которая будет содействовать устойчивому развитию международных грузоперевозок и уменьшению их влияния на окружающую среду.

В рамках конференции ООН COP31 Мариам Квривишвили вместе с главами минэнерго Азербайджана, Болгарии и Турции подпишет межправсоглашение о стратегическом партнерстве в сфере чистой энергетики.

Кроме того, в COP31 в Анталье участвует глава Минздрава Грузии Михаил Сарджвеладзе. Он стал участником круглого стола и панельной дискуссии по вопросам здравоохранения и провел двустороннюю встречу со своим турецким коллегой.