Турция выводит своих военных из Ирака

Власти Турции планируют уже до конца текущего 2026 года вывести свои войска с базы Зликан в Ираке, после чего база перейдет под контроль иракских сил безопасности.

Уже в текущем ноябре турецкие военные начнут поэтапно покидать базу Зликан (Башика) на севере Ирака, вывод турецких войск завершится до конца года, сообщил официальный представитель премьер-министра и главнокомандующего ВС Ирака Сабах ан-Нуман, передает телеканал Al-Iraqiya.

"Поэтапный вывод турецких сил из лагеря Зликан в районе Башика начнется в ноябре"

- Сабах ан-Нуман

После вывода турецких военных база будет передана иракской стороне, процесс продлится до начала 2027 года, сейчас подготовкой ее передачи и усилением мер безопасности в районе Синджар занимается совместный иракско‑турецкий комитет по безопасности, передает Sputnik Азербайджан.

С 2015 года на базе Зликан турецкий контингент готовил местные подразделения для противодействия запрещенной в России террористической группировке "Исламское государство", хотя официальный Багдад неоднократно подчеркивал, что присутствие турецких войск является нарушением суверенитета Ирака.