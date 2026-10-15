В Душанбе заработала школа студенческого туризма СКФУ

В столице Таджикистана городе Душанбе начала работать международная школа студенческого туризма, которая расскажет студентам об истории, культуре и обычаях таджикского народа и научит их национальному танцу и гастрономии.

Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) вместе с Российско-Таджикским (Славянским) университетом (РТСУ) открыл в Душанбе международную школу студенческого туризма, рассказал проректор СКФУ по международному сотрудничеству Альберт Кумуков, сообщает пресс-служба вуза.

"Мы уверены, что сегодня дан старт долговременному партнерству СКФУ и РТСУ. У нас огромный опыт проведения международных студенческих школ, которые в этом году охватили уже более 200 участников из 4 стран"

- Альберт Кумуков

В программе школы масса совместных проектов, которые включают в себя лекции об истории, культуре и обычаях народов Таджикистана и Северного Кавказа, уроки их по национальным танцам и гастрономии, передает портал "Это Кавказ".

Студентов школы ждут интересные и познавательные экскурсии в парк "Истиклолият", Русский дом, Театр оперы и балета и Музее древностей Таджикистана, говорится в сообщении.

Школа закроется 12 ноября: ее участники получат сертификаты, а СКФУ проведет для них квест "История и традиции России".