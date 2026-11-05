КСИР сообщил о подрыве танкеров в Ормузском проливе

Два нефтяных танкера, шедшие по несанкционированному Тегераном маршруту в Ормузском проливе, загорелись в результате взрывов на борту, о чем заявили в ВМС КСИР.

В Ормузском проливе на бортах двух танкеров произошли сильные взрывы и вспыхнул пожар при попытке пересечь акваторию по несанкционированному маршруту. Информацию об инциденте передает агентство Tasnim со ссылкой на КСИР.

"Два танкера, которые следовали через Ормузский пролив по несанкционированному маршруту, были остановлены. После мощных взрывов на их борту вспыхнул пожар"

- КСИР

По утверждению иранских военных, суда шли у южного побережья пролива с отключенными навигационными системами, при этом один супертанкер подорвался на мине, а второй танкер пытался пересечь акваторию под защитой американских истребителей.

Отметим, военное командование КСИР неоднократно заявляло об опасности использования проходящего вблизи побережья Омана южного маршрута и подчеркивало, что Ормузский пролив остается под постоянным наблюдением и полным контролем сил ИРИ.