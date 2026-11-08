Турция готова к открытию пунктов пропуска на границе с Арменией

Глава Минтранса Турции Абдулкадир Уралоглу заявил о готовности к открытию обоих пунктов пропуска на границе с Арменией.

Турецкие власти завершили подготовку пограничных пунктов пропуска в Армению, об этом сообщил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулькадир Уралоглу.

По его словам, данную тему они обсудили на переговорах с министром территориального управления и инфраструктур Армении Давидом Худатяном.

Уралоглу обратил особое внимание на то, что к запуску готовы как железнодорожный пункт пропуска, так и автомобильный пограничный пункт пропуска Алиджан.

Турецкий министр уточнил, что, когда Анкара и Ереван, с учетом важных для Баку моментов, достигнут окончательной договоренности, открытие сообщения можно будет провести достаточно оперативно.

При этом глава Минтранса Турции выразил надежду на то, что это произойдет в ближайшее время.