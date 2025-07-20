Сборная Грузии в 11-й раз подряд вышла в финал чемпионата Европы по регби (U18)

В 1/2 финала первенства Европы по регби (U18) встречались Грузия и Нидерланды. В главном матче турнира сыграет грузинская команда.

Сборная Грузии по регби среди юношей до 18 лет пробилась в финал чемпионата Европы, обыграв в полуфинале команду Нидерландов со счетом 24:19.

В главном матче турнира грузинские регбисты встретятся с победителем противостояния Испания – Чехия.

Финал пройдет в ближайшую субботу, 14 ноября.

Напомним, для сборной Грузии это будет 11-й подряд финал континентального первенства.