Вестник Кавказа

Сборная Грузии в 11-й раз подряд вышла в финал чемпионата Европы по регби (U18)

Сборная Грузии в 11-й раз подряд вышла в финал чемпионата Европы по регби (U18)
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В 1/2 финала первенства Европы по регби (U18) встречались Грузия и Нидерланды. В главном матче турнира сыграет грузинская команда.

Сборная Грузии по регби среди юношей до 18 лет пробилась в финал чемпионата Европы, обыграв в полуфинале команду Нидерландов со счетом 24:19.

В главном матче турнира грузинские регбисты встретятся с победителем противостояния Испания – Чехия.

Финал пройдет в ближайшую субботу, 14 ноября. 

Напомним, для сборной Грузии это будет 11-й подряд финал континентального первенства. 

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