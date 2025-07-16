Юниорский чемпионат мира по регби состоится в Грузии

В Грузии состоится юниорское мировое первенство по регби. Впервые республика приняла данный турнир восемь лет назад.

Грузия примет чемпионат мира по регби среди игроков младше 20 лет. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте Всемирной федерации регби.

Впервые с 2009 года в мировом первенстве будут участвовать 16 сборных, а не 12.

На данный момент известно также, что соревнования запланированы на 2026 год. Они пройдут в двух городах – Тбилиси и Кутаиси. Точную дату проведения ЧМ планируется объявить позже.

Напомним, предстоящий ЧМ по регби среди игроков младше 20 лет станет вторым для Грузии. Впервые она приняла этот турнир в 2017 году. Победителем тех соревнований стала сборная Новой Зеландии, команда Грузии стала седьмой.