Сейсмическая активность зафиксирована в двух районах Азербайджана. Магнитуда составила 4,3 балла.
Землетрясение зафиксировано в двух районах Азербайджана – Шамахинском и Агсуинском. Магнитуда природного явления составила 4,3 балла.
Сейсмическая активность была зафиксирована в 20:24 по местному времени. Очаг землетрясения располагался на глубине 18 км.
По данным СМИ, подземные толчки были ощутимыми. Информации о пострадавших и материальном ущербе не поступало.
22 ноября в Иране произошло землетрясение, которое ощутили жители Нахчывана.