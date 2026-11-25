Граждане других государств, планирующие туристическую поездку в Узбекистан, вскоре смогут рассчитывать на оформление в стране специальной банковской карты, которая позволит им расплачиваться в отелях, транспорте и на экскурсиях.

Председатель Комитета по туризму Узбекистана Абдулазиз Аккулов и председатель правления Национального межбанковского процессингового центра Александр Сотников сегодня подписали меморандум о сотрудничестве, в рамках которого в Узбекистане начнут выпуск специальных банковских карт для туристов, которые позволят им пользоваться безналичной оплатой услуг, сообщил комитет по туризму республики.

Подписание меморандума прошло сегодня в рамках 31-й Ташкентской международной туристической ярмарки "Туризм на Шелковом пути" и Первого международного инвестиционного форума в сфере туризма, начавших свою работу в Ташкенте, передает ТАСС.

"Основная цель документа - внедрение современных платежных решений в сфере туризма, расширение возможностей безналичной оплаты для иностранных туристов, а также развитие удобной и современной платежной инфраструктуры для гостей"

- сообщение

Новинка позволит иностранным туристам оплачивать безналом свои расходы и покупки в Узбекистане, а также существенно упростить процедуру оплаты услуг гостиниц, ресторанов, транспорта, в туристических объектах и торговых точках: их путешествие по стране станет еще комфортнее, говорится в сообщении.