Власти Дагестана приняли решение создать на базе Кубачинского художественного комбината в селе Кубачи креативно-производственный кластер, который объединит представителей разных творческих и производственных направлений.

Вскоре в Дагестане заработает самый высокогорный креативно-производственный кластер в России: проект из Дагестана "Кубачи Фест" стал победителем первого грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив на 2027 год, сообщает Минтуризма республики.

"Креативно-производственный кластер в селе Кубачи объединит представителей разных творческих и производственных направлений: ювелиров, дизайнеров, художников, маркетологов, керамистов, ковровщиц, мастеров унцукульской насечки и модельеров"

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Каждое направление работы мастеров будет оснащено специализированным оборудованием, на закупку которого будет направлено 15 млн рублей.

Это позволит народным умельцам создавать уникальные изделия и работать над совместными проектами, обмениваясь опытом, пояснили в министерстве, передает портал "Это Кавказ".

На базе нового кластера ежегодно будет проходить фестиваль креативных индустрий "Кубачи Фест", в программе которого объединят ярмарку мастеров, арт-резиденцию, форум креативных индустрий и образовательные мероприятия.

Все это позволит вдохнуть в исторический художественный комбинат новую жизнь – из аула мастеров он вырастет до многоотраслевого пространства для производства, творчества и профессионального взаимодействия, говорится в сообщении.