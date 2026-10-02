Балканский циклон, обрушившийся на Россию, уже сказался на энергоснабжении Дагестана - жители 60 сел в семи районах республики остались без света из-за энергетических аварий на линиях электропередачи.

Жители семи районов Дагестана сегодня утром почувствовали на себе натиск стихии - в 60 населенных пунктах семи районов Дагестана произошли аварийные отключения электроэнергии, сообщает ГУ МЧС РФ по республике.

"По состоянию на 8:30 мск 25 ноября, без электроснабжения остаются 60 населенных пунктов в семи муниципальных районах: Магарамкентском, Сулейман-Стальском, Сергокалинском, Чародинском, Тляратинском, Тарумовском и Дербентском"

- сообщение

Восстановлением линий электропередач сейчас в аварийном режиме занимаются 7 бригад электриков в составе 28 человек и 7 единиц техники, передает "Интерфакс".

Энергетики обещают вернуть электричество в дома к 18 часам, говорится в сообщении.

В то же время синоптики настроены не столь оптимистично: по их прогнозам, снегопады на территории Дагестана продолжатся, к тому же они будут сопровождаться усилением ветра до 20 м/с.