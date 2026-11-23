Россия выразила обеспокоенность поселенческой активностью Израиля. Москва призвала соблюдать режим перемирия в секторе Газа.
Москва выразила обеспокоенность строительной активностью Израиля на Западном берегу реки Иордан. РФ призвала соблюдать перемирие в секторе Газе, передает пресс-служба российского дипведомства.
Обсуждение этих вопросов состоялось в рамках встречи замглавы МИД России Сергея Рябкова и гендиректора МИД Израиля Эйлона Шахара. Стороны также обсудили ситуацию в регионе, акцентировав внимание на Иране, Йемене, Сирии и Ливане.
"При обсуждении происходящего в зоне палестино-израильского конфликта с российской стороны подтверждена важность строгого соблюдения достигнутого 10 октября 2025 года режима прекращения огня между Израилем и ХАМАС во избежание новых жертв среди гражданского населения сектора Газа"
— МИД России