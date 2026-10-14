Поездки между РФ и Пакистаном станут проще: в планах запуск поездов и прямых рейсов, а также снятие визовых сложностей, поделился пакистанский посол в Москве.
Россия и Пакистан намерены наладить прямое авиасообщение, рассказал посол Пакистана в Москве Файсал Нияз Тирмизи.
"Мы хотим наладить наземное, в том числе железнодорожное, сообщение между Пакистаном и Россией. Кроме того, предпринимаются усилия по запуску регулярного авиасообщения"
– Тирмизи
Также, добавил дипломат, российская и пакистанская стороны работают над устранением существующих сложностей с оформление визы.
Тирмизи указал на необходимо наличия регулярных контактов между Россией и Пакистаном, на повестке много вопросов, пишет ТАСС.
"Помимо этого, мы будем обсуждать ряд российских инвестиций в Пакистан. Таким образом, вопросов на повестке очень много"
– Тирмизи