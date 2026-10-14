Поездки между РФ и Пакистаном станут проще: в планах запуск поездов и прямых рейсов, а также снятие визовых сложностей, поделился пакистанский посол в Москве.

Россия и Пакистан намерены наладить прямое авиасообщение, рассказал посол Пакистана в Москве Файсал Нияз Тирмизи.

"Мы хотим наладить наземное, в том числе железнодорожное, сообщение между Пакистаном и Россией. Кроме того, предпринимаются усилия по запуску регулярного авиасообщения"

– Тирмизи

Также, добавил дипломат, российская и пакистанская стороны работают над устранением существующих сложностей с оформление визы.

Тирмизи указал на необходимо наличия регулярных контактов между Россией и Пакистаном, на повестке много вопросов, пишет ТАСС.

"Помимо этого, мы будем обсуждать ряд российских инвестиций в Пакистан. Таким образом, вопросов на повестке очень много"

– Тирмизи