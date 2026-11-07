Меньше суток понадобилось специалистам дорожных служб Дагестана, чтобы восстановить временную дорогу через Красный мост в Гергебильском районе, частично разрушенную после сброса воды с плотины.

Дорожные власти Дагестана в кратчайшие сроки восстановили проезд автотранспорта на объездном участке автодороги регионального значения в Гергебильском районе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

"В Гергебильском районе движение по объезду у "Красного моста" на автодороге "Граница Чечни - Ботлих - Хунзах - Араканская площадка" (133 км) восстановлено. Дорога снова доступна для всех видов транспорта"

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Меньше чем за сутки дорожники вложили в основание разрушенного участка временной переправы дополнительные трубы, по которым стекала вода, а также полностью восстановили проезжую часть, засыпав ее смытую часть земляным слоем, поведали в Минтрансе республики, передает "Интерфакс".

Напомним, накануне мы писали: в Гергебильском районе Дагестана в районе Красного моста частично разрушилась временная переправа – причиной разрушения коммуникаций стал сброс воды с плотины, временный мост пришлось полностью закрыть.

Красный мост, соединяющий Хунзахский, Шамильский, Тляратинский районы республики и Бежтинский участок, еще в середине июля серьезно пострадал из-за паводков, и на нем прошли аварийно-восстановительные работы, позволившие восстановить движение по временной схеме.