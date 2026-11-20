Сегодня Грузия празднует день святого Георгия. По случаю "Гиоргобы" в стране выходной, в храмах пройдут праздничные богослужения.

В Грузии наступил "Гиоргоба" – праздник, в честь покровителя и самого почитаемого святого страны – Георгия.

Сегодня в Грузии официальный выходной, во всех действующих церквях страны состоятся праздничные богослужения.

Отметим, что "Гиоргоба" отмечается в Грузии дважды в год: 6 мая – в память кончины святого и 23 ноября – в память его колесования.

В Грузии начали почитать святого Георгия в Грузии на заре христианства. Считается, что праздник основала святая Нино – просветительница Грузии. Первый храм в честь святого Георгия появился в Грузии в 335 году, его распорядился построить царь Мириан на месте погребения святой Нино.