Азербайджан в текущем 2026 году существенно, в 2,7 раза, нарастил производство грузовиков, однако снизил выпуск легковых машин, спрос на которые заметно снизился.

В январе – октябре текущего 2026 года в Азербайджане произвели 750 грузовых автомобилей - рост производства составил 2,7 раза по сравнению с тем же периодом 2025 года, а вот производство легковушек пошло на спад, свидетельствуют данные Государственного комитета статистики Азербайджана.

Выросло и производство автобусов: в стране произведено 282 единицы, что на 77,4% превышает показатель за тот же период прошлого года, передает Sputnik Азербайджан.

А вот число произведенных легковых автомобилей пошло на спад: их было выпущено всего 2,3 тыс единиц - это на 29,9%, или почти на треть, меньше, чем за тот же период 2025 года, когда было выпущено 3,28 тыс автомобилей.

Очевидно, это связано с падением спроса на личный транспорт: сейчас запасы готовой продукции на предприятиях автомобильной промышленности составляют 238 легковых автомобилей, 67 грузовиков и 38 автобусов, говорится в сообщении.

Тем не менее, общий объем производства в автомобилестроении, включая выпуск прицепов и полуприцепов, за этот период достиг 350,9 млн манатов, отметили в Госкомстате страны.