Народный артист Азербайджана, председатель комитета по культуре Милли Меджлиса (парламента) АР Полад Бюльбюль оглы рассказал, как ему вернули зрение израильские врачи.

Серьезные проблемы со зрением возникли у народного артиста Азербайджана, председателя комитета по культуре Милли Меджлиса Полада Бюльбюль оглы, о них он сам рассказал в видеоинтервью.

По словам Народного артиста Азербайджана, затруднения он начал испытывать в последние годы. Чтобы выбрать самое надежное лечение, Полад Бюльбюль оглы, по его словам, связывался со специалистами в России, Америке и других странах.

"Однако с учетом моих медицинских показателей наиболее эффективную помощь мне оказали в Израиле"

- Полад Бюльбюль оглы

Он рассказал, что в общей сложности в Израиле ему сделали пять операций высокой сложности, одну в Тель-Авиве, остальные в Хайфе.

"Благодаря им сегодня я сижу перед вами и вижу вас"

- Полад Бюльбюль оглы

Глава комитета Милли Меджлиса по культуре также поведал о своем творчестве, работе на посту главы Минкультуры Азербайджана и дипломатической службе в качестве посла в Москве.