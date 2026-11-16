Экологический туризм стал важной статьей дохода бюджета Турции: он ежегодно приносит экономике страны около 2,5 миллиарда лир, а число таких зон на фоне растущего интереса к отдыху на природе уже достигло 155.

Помимо пляжного отдыха, которым славятся по всему миру туристические локации Турции, в стране неуклонно растет и число зон экологического туризма, созданных Главным управлением лесного хозяйства при министерстве сельского и лесного хозяйства: оно уже достигло 155 и приносит экономике страны около 2,5 млрд лир ($50 млн), развивая ее сельские районы, сообщили в Главном управлении лесного хозяйства.

"Интерес к отдыху в гармонии с природой продолжает расти как в Турции, так и во всем мире, поэтому в стране ведется масштабная работа по развитию экотуризма, планированию новых туристических маршрутов и включению природных территорий в туристическую инфраструктуру"

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Природные и культурные достопримечательности становятся все доступнее для путешественников, и это влияет в том числе на экономические возможности для местного населения, поскольку жители лесных деревень обустраивают в экотуристических зонах места отдыха, смотровые площадки наблюдения за дикими животными и прочую инфраструктуру, параллельно оборудуя стенды и точки продаж своей местной продукции, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

Все эти конструкции по большей части носят временный характер и не нарушают природную среду, но становятся привлекательными туристическими направлениями.

Зачастую на этих территориях можно заниматься пешими и велосипедными прогулками, кататься на скейтбордах, самокатах и роликовых коньках и совершать конные прогулки. Также разрешается устраивать пикники и разбивать палатки в специально отведенных местах, где допускается ночевка.

В скором времени число экотуристических зон в стране планируется увеличить до 200 и довести общее число посетителей этих территорий до 6 млн человек. Их продвигают через социальные сети, телевидение, социальную рекламу, туристические организации и региональные мероприятия, говорится в сообщении.