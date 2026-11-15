Турецкая экономика: масштабы, структура и перспективы

Анастасия Жалина

Туризм — лишь одна из составляющих экономики Турции. Там развиты промышленность, сельское хозяйство, торговля и транспорт. Турецкие предприятия производят автомобили, бытовую технику, оборудование, текстиль и продовольствие, значительная часть которых поставляется на зарубежные рынки.

При этом на экономику Турции также влияют рост цен, объемы закупок товаров за рубежом и изменения курса турецкой лиры. Какие отрасли играют главную роль в экономике Турции, на чем зарабатывает страна и какие перспективы у ее дальнейшего развития?

Масштабы экономики

Турция входит в число крупнейших экономик мира. По данным Всемирного банка, в 2025 году объем ее валового внутреннего продукта (ВВП) достиг примерно 1,6 трлн долларов, что позволило стране занять 17-е место в мировом рейтинге по этому показателю. По данным Турецкого института статистики (TÜİK), в 2025 году экономика страны выросла на 3,7% по сравнению с предыдущим годом. В 2026 году положительная динамика сохранилась. Во втором квартале экономика Турции выросла на 2,3% по сравнению с тем же периодом 2025 года.

В Турции развиты самые разные отрасли — от промышленности и сельского хозяйства до торговли, строительства, транспорта и туризма. Одни предприятия выпускают продукцию для зарубежных рынков, другие обеспечивают товарами и услугами жителей самой страны. Важную роль в экономике играет и большой внутренний рынок. На октябрь 2026 года в Турции проживали около 86,5 млн человек. Большое население обеспечивает устойчивый спрос на товары и услуги, что способствует развитию внутреннего производства, торговли и других отраслей экономики.

Важную роль в экономике Турции играет внутренний спрос. В 2025 году на расходы населения приходилось более половины ВВП страны — 54,4%. Потребительские расходы продолжили расти и в 2026 году: во втором квартале они увеличились на 3,5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года без учета влияния инфляции.

Таким образом, экономика Турции опирается на развитие различных отраслей, которые работают как на внутренний, так и на зарубежные рынки. Наряду с промышленностью, экспортом и туризмом важную роль играет внутренний спрос на товары и услуги.

Промышленность

Промышленность занимает важное место в экономике Турции. По данным TÜİK, в 2025 году на обрабатывающую промышленность приходилось 15,6% ВВП страны. Это был самый высокий показатель среди отдельных отраслей экономики. Турецкие предприятия производят автомобили, бытовую технику, промышленное оборудование, металлические изделия, химическую продукцию, текстиль и строительные материалы. Значительная часть этих товаров поставляется на зарубежные рынки. При этом промышленный сектор продолжает развиваться: в сентябре 2026 года объем производства увеличился на 2,6% по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года.

Одним из ведущих направлений является автомобилестроение. В Турции работают как заводы международных производителей, так и собственные автомобильные предприятия. По данным Ассоциации автомобильной промышленности Турции (OSD), в 2025 году в стране выпустили около 1,42 млн автотранспортных средств, а экспорт составил более 1 млн единиц. Производство и зарубежные поставки продолжились и в 2026 году. За январь–сентябрь 2026 года турецкие предприятия выпустили около 971 тыс. автотранспортных средств, а экспорт составил почти 686 тыс. единиц. Автомобилестроение занимает первое место по стоимости зарубежных поставок среди отраслей, представленных в статистике Ассамблеи экспортеров Турции (TİM). В 2025 году экспорт автомобильной продукции достиг 41,5 млрд долларов.

Помимо автомобилестроения, значительную роль играют химическая промышленность и производство электротехнической и электронной продукции. В 2025 году экспорт этих отраслей составил соответственно 31,9 млрд и 17,7 млрд долларов.

В целом промышленная продукция формирует основную часть товарного экспорта страны. По данным TÜİK, за январь–сентябрь 2026 года на обрабатывающую промышленность приходилось 93,8% всех зарубежных поставок товаров.

Сельское хозяйство

Сельское хозяйство также является одной из значимых отраслей турецкой экономики, обеспечивая страну продовольствием и сырьем для пищевой промышленности. Благодаря разнообразным климатическим условиям в стране выращивают зерновые культуры, овощи, фрукты и орехи. Развито также животноводство. Сельскохозяйственная продукция поступает на внутренний рынок, используется в пищевой промышленности и поставляется за рубеж. Согласно данным TÜİK, в 2025 году в стране произвели около 120 млн тонн продукции растениеводства, в том числе 34,2 млн тонн зерновых культур и 33,3 млн тонн овощей.

Значительную роль сельское хозяйство играет и во внешней торговле. По данным Ассамблеи экспортеров Турции (TİM), за январь–сентябрь 2026 года экспорт свежих фруктов и овощей достиг 3,17 млрд долларов, увеличившись на 42,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Сельское хозяйство также обеспечивает работой значительную часть населения. По данным TÜİK, во втором квартале 2026 года в сельском, лесном хозяйстве и рыболовстве были заняты около 4,5 млн человек, или 13,7% всех работающих в стране.

Внешняя торговля

Благодаря своему расположению между Европой и Азией Турция активно развивает торговые связи с зарубежными странами. Ее предприятия поставляют продукцию на европейские, азиатские, ближневосточные и другие рынки. По данным Министерства торговли Турции, в 2025 году экспорт товаров составил 273,4 млрд долларов, а импорт — 365,5 млрд долларов. В 2026 году объемы внешней торговли продолжили расти. По предварительным данным Министерства торговли Турции, за январь–октябрь 2026 года экспорт товаров вырос на 5,5% и достиг 236,8 млрд долларов. Импорт увеличился на 5,1%, составив 314,5 млрд долларов.

Одним из главных торговых партнеров Турции остается Германия. По данным TÜİK, за январь–сентябрь 2026 года она занимала первое место среди покупателей турецких товаров. В число крупнейших экспортных направлений также входили США, Великобритания, Италия и Испания.

Основными поставщиками товаров в Турцию за тот же период были Китай, Россия и Германия.

Значительная часть зарубежных закупок Турции предназначена для промышленного производства. Страна импортирует сырье, материалы и комплектующие, которые предприятия используют для выпуска собственной продукции. По данным TÜİK, за январь–сентябрь 2026 года на такие товары приходился 71% всего импорта Турции.

Туризм и сфера услуг

Туризм является одним из важных источников доходов турецкой экономики. Страна привлекает путешественников морскими курортами, историческими достопримечательностями и развитой гостиничной инфраструктурой. Развитие туризма также поддерживает работу транспорта, ресторанов, магазинов и других предприятий.

По данным TÜİK, в 2025 году доходы от туризма выросли на 6,8% и достигли 65,23 млрд долларов. В 2025 году число посетителей Турции составило около 63,9 млн, включая граждан страны, проживающих за рубежом.

Положительная динамика сохранилась и в 2026 году. За январь–сентябрь доходы от туризма составили около 51,3 млрд долларов, увеличившись на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Помимо туризма, в стране развиты транспортные, торговые, финансовые, информационные и другие услуги. По данным Министерства торговли Турции, в 2025 году экспорт услуг достиг 124,9 млрд долларов. Значительную часть зарубежных поступлений обеспечивают туризм и международные перевозки.

Сфера услуг также является крупнейшим источником занятости в стране. Во втором квартале 2026 года на нее приходилось 59,8% всех работающих в Турции.

Энергетика

Турция располагает собственными запасами нефти, природного газа и угля, а также активно развивает возобновляемую энергетику. При этом значительную часть потребностей страны в нефти и газе обеспечивают зарубежные поставки. По данным Министерства энергетики и природных ресурсов Турции, в 2025 году страна добыла 3,11 млрд кубометров природного газа и импортировала 58,34 млрд кубометров. Таким образом, на импорт приходилось около 95% поставок газа. В случае с сырой нефтью этот показатель составлял примерно 83%.

Одновременно Турция развивает собственную добычу энергоресурсов. За первую половину 2026 года в стране добыли более 1,6 млрд кубометров природного газа и 23,1 млн баррелей нефти. Основными центрами добычи стали газовое месторождение Сакарья в Черном море и нефтяные месторождения района Габар.

Наряду с добычей нефти и газа страна расширяет использование возобновляемых источников энергии. По данным министерства, к концу сентября 2026 года общая установленная мощность электростанций Турции достигла 127,4 ГВт. Из них 63,1% приходилось на мощности, использующие возобновляемые источники энергии, включая гидроэлектростанции, солнечные и ветровые установки

Строительство, транспорт и инфраструктура

Строительная отрасль Турции охватывает возведение жилых и коммерческих зданий, промышленных предприятий, автомобильных дорог и других инфраструктурных объектов. По данным TÜİK, в 2025 году добавленная стоимость строительной отрасли выросла на 11% с учетом изменения цен. В августе 2026 года индекс строительного производства увеличился на 2,3% по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года.

Наряду со строительством большое значение имеет развитие транспортной инфраструктуры. Расположение между Европой и Азией позволяет Турции участвовать в международных грузоперевозках, используя морские порты, автомобильные и железные дороги. По данным Министерства транспорта и инфраструктуры Турции, за январь–октябрь 2026 года морские порты страны обработали 457,4 млн тонн грузов. За тот же период контейнерооборот вырос на 2,3% и достиг 11,9 млн TEU (эквивалент 20-футового контейнера).

Важную роль играет и авиация, обеспечивающая пассажирские и грузовые перевозки. По данным Управления государственных аэропортов Турции (DHMİ), за первые десять месяцев 2026 года аэропорты страны обслужили около 216,8 млн пассажиров, включая прямой транзит.

Инфляция и денежно-кредитная политика

В 2026 году рост потребительских цен в Турции несколько замедлился. По данным TÜİK, в октябре годовая инфляция составила 29,77% против 32,87% годом ранее. Снижение инфляции остается одной из основных задач Центрального банка Турции. При принятии решений по процентной ставке регулятор учитывает изменение цен и инфляционные ожидания. В октябре 2026 года Центральный банк снизил ключевую ставку с 37% до 36%, продолжив постепенное смягчение денежно-кредитной политики.

Перспективы экономики

Дальнейшее развитие экономики Турции связано с расширением промышленного производства, увеличением экспорта и привлечением инвестиций. Эти направления занимают важное место в экономических планах страны на ближайшие годы. Одной из основных задач остается снижение инфляции и создание благоприятных условий для работы предприятий. Важное значение имеют также развитие транспортной инфраструктуры, повышение производительности и расширение использования собственных энергоресурсов.

Турция располагает крупным внутренним рынком, развитой промышленностью и разнообразной сферой услуг. Сочетание этих направлений позволяет стране развивать как внутреннее производство, так и международную торговлю. В дальнейшем экономический рост будет зависеть от внутреннего спроса, инвестиционной активности и ситуации на зарубежных рынках.