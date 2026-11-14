Вестник Кавказа

Грузия сохранила доступные цены на горнолыжный отдых после подорожания ски-пассов

Фуникулер в Тбилиси
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Несмотря на рост стоимости ски-пассов для иностранных туристов в преддверии нового зимнего сезона, курорты Грузии сохраняют доступные цены на горнолыжный отдых.

Грузия остается страной с доступными ценами на горнолыжный отдых даже с учетом недавнего повышения стоимости абонементов на канатные дороги. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора Агентства горных трасс Леван Дарсалия.

Он отметил, что по итогам анализа курортов Восточной и Западной Европы, а также Азербайджана, Турции и стран Средней Азии Грузия сохраняет конкурентные цены с учетом уровня инфраструктуры, которую предлагают иностранным отдыхающим.

Дарсалия добавил, что для грузинских туристов установлен фактически субсидированный тариф, а если бы ведомство работало как коммерческая компания, цена была бы выше еще на 30-35%.

Напомним, накануне в Грузии заметно повысили стоимость ски-пассов в преддверии нового сезона. Кроме того, тарифы разделили для местных жителей и иностранцев.

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