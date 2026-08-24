Азербайджан планирует существенно нарастить производство хлопка к 2030 году

К 2030 году в Азербайджане планируют нарастить объемы производства хлопка, доведя этот показатель до 425 тыс т в год.

​В Азербайджане планируют довести уровень производства хлопка до 425 тыс т к 2030 году. Об этом свидетельствуют материалы бюджетного пакета республики на следующий год.

Отмечается, что ​текущем году республика намерена получить 316,7 тыс т хлопка,а в 2027 году ожидается достижение показателя в 351,9 тыс т, что опережает прогнозные значения на 11,1%.

Кроме того, ожидается, что положительная динамика сохранится в будущих периодах. План на 2028 год установлен на уровне 373,8 тыс т с приростом в 6,2% к результатам 2027 года, тогда как в 2029 году объемы могут составить 394,1 тыс т.

Отметим, прошлый год стал для Азербайджана рекордным за последние три десятилетия: итоговый урожай хлопка достиг 362,9 тыс т, превысив результаты 2024 года на 16,7%.