Вестник Кавказа

Абхазия планирует принимать до 5 млн туристов в год к 2030 году

Озеро Рица
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Абхазии намерены обеспечить стабильный рост туристического потока и планируют принимать на территории республики до 5 млн отдыхающих ежегодно к 2030 году.

Абхазия к 2030 году планирует принимать до 5 млн туристов в год. Соответствующее заявление сделал премьер-министр республики Владимир Делба в интервью "Абхазскому телевидению".

"Я уверен, что к этим цифрам мы можем подойти, если планомерно работать, достигая из года в год конкретно заданных целей, и решать эти задачи" 

- Владимир Делба

Он отметил, что постоянный рост числа отдыхающих достигается благодаря усилиям государства, а также работе предпринимателей и турагентств.

Кроме того, Делба подчеркнул, что дополнительными факторами развития туризма в Абхазии выступают организация событий и мероприятий вкупе с модернизацией транспортной инфраструктуры.

Отметим, по итогам девяти месяцев 2026 года турпоток в Абхазию вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составил 1,74 млн человек. Ожидается, что по итогам всего года республика может принять рекордные 2 млн туристов.

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