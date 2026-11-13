Абхазия планирует принимать до 5 млн туристов в год к 2030 году

Власти Абхазии намерены обеспечить стабильный рост туристического потока и планируют принимать на территории республики до 5 млн отдыхающих ежегодно к 2030 году.

Абхазия к 2030 году планирует принимать до 5 млн туристов в год. Соответствующее заявление сделал премьер-министр республики Владимир Делба в интервью "Абхазскому телевидению".

"Я уверен, что к этим цифрам мы можем подойти, если планомерно работать, достигая из года в год конкретно заданных целей, и решать эти задачи"

- Владимир Делба

Он отметил, что постоянный рост числа отдыхающих достигается благодаря усилиям государства, а также работе предпринимателей и турагентств.

Кроме того, Делба подчеркнул, что дополнительными факторами развития туризма в Абхазии выступают организация событий и мероприятий вкупе с модернизацией транспортной инфраструктуры.

Отметим, по итогам девяти месяцев 2026 года турпоток в Абхазию вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составил 1,74 млн человек. Ожидается, что по итогам всего года республика может принять рекордные 2 млн туристов.