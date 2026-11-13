КСИР: В Ормузском проливе затонули два нефтяных танкера

​Два нефтяных танкера затонули в Ормузском проливе после подрыва на морских минах. По информации КСИР, один из них перевозил более 2 млн баррелей сырой нефти.

​В Ормузском проливе затонули два нефтяных танкера после подрыва на минах. Об этом сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) в эфире гостелевидения IRIB.

​"За последние несколько часов два нефтяных танкера подорвались на минах в запрещенной зоне прохода через Ормузский пролив"

- КСИР

​В сообщении подчеркивается, что танкеры выключили навигационные системы и пытались скрытно пройти по маршруту, запрещенному иранскими властями, при поддержке ВМС США.

​Отмечается, что согласно информации КСИР, один из танкеров перевозил более 2 млн баррелей сырой нефти, и в результате взрыва с последующим пожаром судно затонуло.