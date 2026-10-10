Багаи: Иран находится в тесном контакте с Россией и Китаем

Тегеран поддерживает тесные контакты с Москвой и Пекином, и российская и китайская стороны хорошо знакомы с иранской позицией, сообщили в МИД Ирана.

Иран находится в тесном контакте с Россией и Китаем, рассказал представитель иранского министерства иностранных дел Эсмаил Багаи.

"Мы находимся в тесном контакте и с Россией, и с Китаем. Китай и Россия являются нашими стратегическими партнерами и хорошо знают нашу позицию"

– Эсмаил Багаи

Он пояснил, что и РФ, и КНР выступают против конфронтационной политики США в отношении ИРИ и имеют понимание, что текущая ситуация на Ближнем Востоке стала результатом незаконных и авантюрных действий американского руководства, поэтому в любом взаимодействии с США они непременно потребуют от американской стороны ответственности.

Багаи добавил, что консультации Ирана с Россией проводятся постоянно, иранская сторона регулярно обсуждает различные вопросы, в том числе региональные, с Москвой по телефону, через посольство в РФ, а также с послом в Тегеране.