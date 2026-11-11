Сергей Лавров провел встречи на полях форума в Абу-Даби

Глава российского дипведомства посетил форум "Сир Бани Яс" в Абу-Даби и провел встречи с дипломатами на полях мероприятия.
Глава МИД России Сергей Лавров провел ряд встреч на полях форума по вопросам мира и безопасности "Сир Бани Яс" в Абу-Даби, заявила спикер российского дипведомства Мария Захарова.
"Сергей Лавров принял участие в политологической конференции в Абу-Даби и провел серию контактов на полях"
– Мария Захарова
В МИД РФ не раскрыли обсуждавшиеся в рамках этих встреч вопросы. Ранее сообщалось о намерении Лаврова провести встречи с дипломатами из ОАЭ на полях форума по безопасности.