Вестник Кавказа

Сергей Лавров провел встречи на полях форума в Абу-Даби

Сергей Лавров провел встречи на полях форума в Абу-Даби
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава российского дипведомства посетил форум "Сир Бани Яс" в Абу-Даби и провел встречи с дипломатами на полях мероприятия.

Глава МИД России Сергей Лавров провел ряд встреч на полях форума по вопросам мира и безопасности "Сир Бани Яс" в Абу-Даби, заявила спикер российского дипведомства Мария Захарова. 

"Сергей Лавров принял участие в политологической конференции в Абу-Даби и провел серию контактов на полях"

– Мария Захарова 

В МИД РФ не раскрыли обсуждавшиеся в рамках этих встреч вопросы. Ранее сообщалось о намерении Лаврова провести встречи с дипломатами из ОАЭ на полях форума по безопасности.

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