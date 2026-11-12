Вашингтон продолжит давить на Тегеран экономически

Глава Минфина анонсировал продолжение экономического давления на Иран. Он отметил, что Вашингтон намерен усилить его.

Соединенные Штаты продолжат давить на Иран экономическими методами. Об этом заявил глава американского Минфина Скотт Бессент.

"Президент Трамп не считает, что нам нужна сделка (с Тегераном - ред.), и мы просто продолжим усиливать давление на них"

– Скотт Бессент

Ранее президент США Дональд Трамп объяснил, почему решил отказаться от военных действий против Ирана. Он подчеркнул, что сделал это по просьбе ряда стран Ближнего Востока.

"Я мог бы завершить его немедленно. По просьбе стран, которые я пытаюсь защитить, мы пошли несколько более длинным и несколько более цивилизованным путем. Саудовская Аравия просила меня на некоторое время оставить все как есть"

– глава Белого дома

Напомним, накануне информированный источник рассказал, что Центральное командование американских ВС (CENTCOM) передало по каналам безопасности Израилю и странам Персидского залива сигналы о необходимости подготовиться к возможности скорого возобновления военной кампании против Ирана.