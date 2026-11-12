Вестник Кавказа

ЕС пытается причинить вред Грузии – Папуашвили

Площадь Гранд-Плейс в Брюсселе
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
Папуашвили обвинил Брюссель в попытках навредить Грузии. Он отметил, что ЕС пытается ухудшить отношения Грузии с членами сообщества.

Евросоюз пытается навредить Грузии всеми возможными способами: экономически, политически и социальной сфере. Такое заявление сделал председатель парламента страны Шалва Папуашвили.

Он отметил, что Брюссель также стремится ухудшить ее отношения с рядом стран ЕС.

Папуашвили акцентировал внимание на том, что этом фоне выбранный республикой Южного Кавказа курс на развитие двусторонних отношений является правильным.

"Мы продолжим двусторонние визиты в страны – члены Евросоюза, чтобы действовать в интересах наших народов, нашего народа и народов стран-членов"

 – спикер грузинского парламента

Он добавил, что руководство Грузии видит действия Брюсселя, направленные против интересов страны и ее народа. 

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