Азербайджан увеличит экспорт газа в Европу

Ильхам Алиев сообщил, что Баку планирует увеличить объемы экспорта газа в страны Европы за счет новых месторождений на фоне полной загрузки действующего газопровода.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что газопровод в Европу полностью загружен и сейчас Баку поставляет газ в 10 стран ЕС через интерконнекторы в Болгарии.

​Данное заявление прозвучало в Дублине во время выступления на круглом столе "Создание конкурентоспособной Европы – инновации, связанность и доступная энергия" в рамках 9-го саммита Европейского политического сообщества.

​В ходе выступления Алиев коснулся расширения трубопровода, отметив, что для этого уже были предприняты меры, пропускную способность газопроводной системы в направлении Греции и Италии увеличили с 10 млрд до 11,2 млрд куб м.

​Кроме того, азербайджанский лидер подчеркнул, что дальнейшее наращивание поставок на европейский рынок будет обеспечено за счет открытия и разработки новых месторождений.

Напомним, в 2025 году общая добыча газа в Азербайджане составила 50,92 млрд куб м, из которых 38,88 млрд пришлось на товарный. Согласно официальному прогнозу на 2026 год, эти показатели ожидаются на уровне 48,44 млрд и 38 млрд соответственно, однако только за первое полугодие совокупные объемы уже достигли 24,5 млрд куб м.