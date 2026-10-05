Лига наций: Армения не сумела обыграть дома Кипр

Сборная Армении по футболу принимала сегодня дома команду Кипра в рамках Лиги наций. Встреча проходила в Ереване и завершилась вничью.

В Ереване состоялся матч 5-го тура Лиги наций УЕФА между сборными Армении и Кипра по футболу.

Счет был открыт на 9-й минуте – отличился нападающий киприотов Ясонас Пикис. Хозяева отыгрались на 58-й минуте благодаря точному удару нападающего Артура Гарибяна.

На данный момент Армения с 5 очками занимает третью строчку в группе 2 Лиги С. Возглавляет квартет с 10 очками Черногория. На втором месте находится Кипр (8 очков), а на четвертом – Латвия (1 очко).

В следующем туре сборная Армении отправится в гости к команде Латвии. Игра пройдет в Риге 15 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по местному времени (17:00 мск).