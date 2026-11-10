Президенты Турции и Ирана провели встречу в Анталье

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на полях саммита лидеров 31-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31), проходящего в Анталье, встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня в Анталье провел встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Встреча лидеров двух государств прошла на полях саммита лидеров 31-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31), проходящего в курортной Анталье, сообщает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

Известно, что со стороны Турции в ней принимали участие министр иностранных дел страны Хакан Фидан, министр национальной обороны Яшар Гюлер, заместитель председателя Партии справедливости и развития (ПСР) и официальный представитель партии Омер Челик, глава Национальной разведывательной организации (MİT) Ибрагим Калын, глава Управления коммуникаций администрации президента Бурханеттин Дуран, руководитель Канцелярии президента Хасан Доган, а также главный советник президента по внешней политике и безопасности Акиф Чагатай Кылыч.

В ходе встречи стороны обсудили турецко-иранские отношения, а также широкий круг региональных и глобальных вопросов.

При этом турецкий лидер сообщил о своей уверенности в скором завершении конфликта между США и Ираном, что принесет в регион стабильный и прочный мир. Также Эрдоган отметил, что, объединив усилия в этом направлении, страны сыграют ключевую роль в стабилизации обстановки и в дальнейшем смогут успешно развивать взаимовыгодное сотрудничество.

Напомним, ранее мы писали: президент Турции заявил о том, что выступает за дипломатическое разрешение конфликта США и Исламской Республики, и Анкара неоднократно выражала свою позицию о том, что "проблемы можно решить путем диалога и дипломатии и делает для этого все возможное". Он подробно обсудил это предложение по телефону со своим американским коллегой Дональдом Трампом в минувшую субботу, отметил турецкий лидер.