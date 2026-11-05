Война США и Ирана 2026: переброска авиации, компенсация, о чем Трамп договорился с Катаром?

Что происходит между США и Ираном сейчас, о чем Трамп договорился с Катаром, почему Трамп отказался от новых ударов по Ирану, от кого Трамп требует компенсацию за войну в Иране, почему США перебрасывают самолеты с британских баз, а также какие дипломатические и технические усилия предпринимает Иран?

Администрация Трампа, столкнувшись с поражением на промежуточных выборах, пытается конвертировать военное давление в политический результат, в то время как Тегеран, не демонстрируя готовности к уступкам, наращивает устойчивость своей оборонной инфраструктуры и ищет поддержки у союзников.

Что происходит между США и Ираном сейчас?

Вашингтон демонстрирует готовность временно отказаться от очередной волны авиаударов, Тегеран активизирует дипломатические контакты, а Катар пытается превратить возникшую паузу в основу для переговоров о прекращении конфликта. Однако за внешним смягчением риторики по-прежнему скрывается крайне напряженная обстановка: американская морская блокада иранских портов сохраняется, торговые суда продолжают подвергаться нападениям, а стороны не могут согласовать даже первоначальные условия возобновления переговоров.

Тем не менее вчерашняя встреча американского лидера Дональда Трампа с премьером Катара Мухаммедом бин Абдулрахманом Аль Тани стала одним из наиболее заметных дипломатических событий по иранскому вопросу последних дней. Трамп заявил о намерении пока не наносить новые масштабные удары по Ирану, однако не согласился снять морскую блокаду и не отказался от возможности возобновить военную операцию. Параллельно Вашингтон выдвинул новые финансовые требования к союзникам, впервые включив в число потенциальных плательщиков не только государства Персидского залива, но и Израиль. На этом фоне перемещение американских самолетов с британской авиабазы и новые предупреждения Тегерана о возможном ответе за дальнейшие удары свидетельствуют о том, что опасность очередного масштабного столкновения пока не устранена.

О чем Трамп договорился с Катаром?

Катарский премьер Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани прибыл в Вашингтон после контактов с иранской стороной. Его поездка была направлена на согласование возможных условий дальнейшего урегулирования и предотвращение возвращения к масштабным боестолкновениям. В переговорах также участвовал вице-президент США Джей Ди Вэнс. Катарская сторона охарактеризовала состоявшиеся обсуждения как позитивные и сосредоточенные на поиске соглашения, которое позволило бы завершить военный кризис. Главной задачей Дохи стало убеждение Вашингтона предоставить дипломатии дополнительное время. Катар стремится добиться последовательного выполнения нескольких условий: прекращения ударов, восстановления судоходства через Ормуз, смягчения американской блокады и перехода к обсуждению ядерной программы ИРИ.

После встречи Трамп объявил, что пока не намерен отдавать распоряжение о новых масштабных атаках. Он охарактеризовал ситуацию как "статус-кво", который поддерживается "по просьбе соседних стран". Однако это заявление не означает гарантию прекращения боевых действий или снятия санкций. "Статус-кво" в этом случае подразумевает продолжение блокады иранских портов, которую Трамп назвал "величайшей в истории". Более того, он подтвердил готовность США возобновить удары, если ситуация изменится.

10 ноября катарская дипломатия получила продолжение в Париже. После встречи с Трампом Аль Тани совершил незапланированный визит на переговорную площадку министров иностранных дел G7. Он провел обсуждения с представителями Великобритании, Франции, Германии, Италии и Саудовской Аравии. Главными темами стали иранский кризис, региональная безопасность, экономические последствия войны и восстановление судоходства.

Почему Трамп отказался от новых ударов по Ирану?

Активизировались дипломатические посредники, заинтересованные в том, чтобы не допустить возобновления масштабных боевых действий. Продолжение войны создает угрозу их безопасности, энергетической инфраструктуре, морской торговле и экономическим проектам. Трамп обозначил, что учитывает позицию региональных государств, выступающих против новых американских атак; Итоги промежуточных выборов стали для республиканцев серьезным политическим поражением, поскольку военная операция против ИРИ, рост цен на топливо и экономические последствия кризиса стали факторами общественного недовольства. Продолжение дорогостоящей войны осложняет положение администрации и создает дополнительные препятствия для финансирования военных операций; Отсутствие очевидного результата, который позволил бы Вашингтону уверенно объявить о достижении поставленных целей. Несмотря на значительный ущерб иранской военной инфраструктуре, Тегеран сохраняет госинституты, ракетные возможности и способность создавать угрозы судоходству и региональной инфраструктуре.

Трамп требует от Израиля и стран Залива заплатить за войну?

Одним из показательных элементов послевыборной риторики Трампа стало требование к Израилю и странам Залива возместить США расходы на войну. В новом интервью CBS News американский лидер заявил о намерении добиваться возмещения всех расходов, понесенных США в ходе войны и защиты "союзников". Ранее он уже говорил о необходимости финансового участия Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Бахрейна и Кувейта, однако впервые включил в число потенциальных плательщиков Израиль. Военная кампания обошлась США в $47,1 млрд по состоянию на середину октября, и эта цифра, по оценкам, не включает расходы на ремонт поврежденных баз, а Конгресс оценивает дополнительные $2-3 млрд за каждый месяц продолжения конфликта.

Израиль с самого начала являлся непосредственным участником военной операции против Ирана вместе с США. Государства Персидского залива не выступали в качестве инициаторов американской кампании и впоследствии сами столкнулись с иранскими ответными действиями. Представители стран региона ранее указывали, что их не уведомляли о планах Вашингтона начать войну. В результате они оказались вынуждены решать проблемы собственной безопасности, защищать энергетическую инфраструктуру и компенсировать последствия нарушений судоходства. На сегодняшний день не представлено ни окончательной суммы, которую Трамп намерен потребовать от каждого государства, ни согласованного механизма выплат. Поэтому пока речь идет скорее о политическом требовании, а не о конкретных финансовых обязательствах.

Почему США перебрасывают самолеты с британских баз?

Сохраняющаяся угроза иранских ответных действий вынуждает США принимать меры предосторожности даже за пределами Ближнего Востока. В понедельник американские военные перебросили более 10 самолетов-заправщиков и других воздушных судов с базы "Милденхолл" на востоке Англии в другие европейские локации после получения разведывательной информации об угрозе. Уровень безопасности на базах "Милденхолл" и "Лейкенхит" был повышен до второго по значимости уровня угрозы, указывающего на вероятность террористического акта. Этот шаг последовал за более ранним инцидентом на британской базе "Фэрфорд", где в сентябре были арестованы несколько человек по подозрению в причастности к иранской разведке.

Иран готовится к затяжному конфликту?

Иран продолжает повышать устойчивость своей военной инфраструктуры. Несколько дней назад КСИР объявил о создании подземных комплексов для производства и хранения ракет и беспилотников, которые способны функционировать даже под интенсивными бомбардировками. Было подчеркнуто, что американская сторона недооценила способность ИРИ восполнять запасы, полагая, что количество запущенных ракет указывает на истощение арсенала. Кроме того, в соответствии с указаниями верховного лидера страны были сняты ограничения на дальность иранских ракет, что предполагает готовность наносить удары за пределами региона. До этого Иран придерживался установленного им ограничения в 2 тысячи км.

Госсекретарь Марко Рубио сегодня на переговорах глав МИД G7 в Париже заявил о продолжении масштабного экономического давления на ИРИ. По его словам, американская администрация не собирается отказываться от санкционной политики и намерена ограничивать финансовые возможности Тегерана. Вашингтон рассматривает санкции, морскую блокаду и ограничение внешнеторговых операций как альтернативные инструменты давления, которые можно применять без возвращения к полномасштабным боевым действиям.

Какие дипломатические усилия предпринимает Иран?

Тегеран в последние недели активизировал внешнеполитические контакты, стремясь добиться международной поддержки переговорного процесса и не допустить формирования широкой коалиции в пользу продолжения американской военной операции. На прошлой неделе глава МИД ИРИ Аббас Аракчи провел серию телефонных переговоров с представителями государств региона. В числе обсуждавшихся вопросов были безопасность Ормуза, региональная стабильность и предотвращение дальнейшей эскалации. Он контактировал с министрами иностранных дел Саудовской Аравии, Катара, Омана, Кувейта и Турции.

В тот же период председатель Высшего совета нацбезопасности ИРИ Мохсен Резаи провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Турция также пытается предотвратить расширение конфликта. Анкара выступает за сохранение дипломатических механизмов и не заинтересована в масштабном военном кризисе в непосредственной близости от своих границ. Параллельно иранское руководство поддерживает контакты с Ираком, который занимает важное положение с точки зрения сухопутных торговых маршрутов и региональной безопасности.