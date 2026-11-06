Китай и Турция вошли в топ-3 по количеству турпоездок в Россию

Иностранные туристы совершили 1,3 млн турпоездок в Россию в январе-сентябре текущего года. На мервом месте по количеству туристических визитов в РФ занимает Китай.

Путешественники из Китая и Турции вошли в топ-3 по посещениям России в первые девять месяцев нынешнего года. Об этом свидетельствуют данные Погранслужбы ФСБ РФ.

Первое место по въездному турпотоку по-прежнему занимает Китай, откуда прибыли 812,46 тыс туристов. Это на 17,65% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. На втором месте находится Туркменистан (70,98 тыс туристов, рост почти на 40%), а на третьем – Турция (59 тыс туристов, рост на 17%).

В первую десятку входят Саудовская Аравия (41,32 тыс туристов, минус 12,8%), Германия (36,19 тыс, минус 32,7%), Индия (29,08 тыс туристов), Иран (16,42 тыс), Казахстан (16,01 тыс), Белоруссия (13,67 тыс) и Оман (11,41 тыс).

Согласно статистике, за три квартала Россию посетили 1,329 млн иностранных туристов. Это на 3,45% больше, чем за аналогичный период 2025 года.