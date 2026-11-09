В Иране назвали условия открытия Ормуза

Иран снова обозначил, что открытие Ормузского пролива возможно лишь при соблюдении семи условий Тегерана.
Тегеран согласится на деблокирование Ормуза только при условии выполнения всех семи пунктов иранского проекта урегулирования конфликта, заявил секретарь высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи.
"Мы объявили наши семь условий, которые отражают права иранского народа. Ормузский пролив не будет открыт до выполнения этих условий"
– Мохсен Резаи
Резаи заявил, что Вашингтон получил иранские требования. Тегеран ожидает четкого и прямого ответа.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио назвал требования Ирана "абсурдными". По словам Рубио, позиция Тегерана не позволяет вести диалог о завершении конфликта.