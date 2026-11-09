Иран счел Армению одним из лучших покупателей газа

Власти Ирана, по словам вице-президента ИРИ Сейеда Хамида Пурмохаммади, рассматривают Армению как один из самых перспективных рынков для поставок природного газа.

Армения может стать лучшим партнером для наращивания экспорта природного газа, такое заявление сделал вице-президент Ирана Сейед Хамид Пурмохаммади по итогам заседания армяно-иранской межправкомиссии, которое прошло сегодня в Ереване.

Он напомнил, что запасы газа в Исламской Республике – одни из самых масштабных среди всех стран мира.

"И если будет возможность его экспорта, то какой есть лучший партнер для этого, чем Армения?"

- Сейед Хамид Пурмохаммади

На данный момент ИРИ поставляет в Армению каждый год свыше 400 млн кубометров газа, который используется как топливо для части тепловых электростанций. Это примерно одна пятая от общего объема газовых поставок.

Пурмохаммади также рассказал, что сегодня иранская и армянская стороны рассмотрели ряд тем энергетического сотрудничества на долгосрочную перспективу, результаты обсуждения были изложены в подписанном сторонами документе.

Вице-президент ИРИ сообщил, что во время переговоров были созданы несколько профильных рабочих групп, одна из которых займется вопросами энергетики.

"В рамках этой группы были обсуждены все направления сотрудничества в энергетической сфере"

- Сейед Хамид Пурмохаммади

Он добавил, что речь идет об электроэнергии, газе, дизельном и авиационном топливе.