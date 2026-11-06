Агентство горных трасс Грузии запустило сайт с билетами на все зимние курорты

Приобрести электронные билеты на все горнолыжные курорты Грузии совсем скоро можно будет только на официальном сайте Агентства горных трасс страны - MTA.SKI.

В Грузии состоялся тестовый запуск нового сайта Агентства горных трасс (MTA) Минэкономики и устойчивого развития Грузии MTA.SKI, пишут грузинские СМИ.

Ресурс с 20 ноября станет единственным местом, где можно будет купить электронные билеты на все четыре горнолыжных курорта Грузии: Гудаури, Бакуриани, Местия и Годердзи.

Кроме того, билеты будут доступны в кассах на горнолыжных курортах, а также в партнерских точках продаж.

На сайте все желающие смогут найти информацию о текущих условиях на всех курортах, погоде, снежном покрове, горнолыжных зонах, картах и абонементах, а также специальных предложениях.

Зимний сезон стартует в Гудаури, Бакуриани, Местии и Годердзи 20 декабря 2026 года.