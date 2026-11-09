В Дагестане объявили экстренное предупреждение из-за угрозы схода лавин

В связи с высокой вероятностью схода снежных лавин в высокогорных районах Дагестана на высотах более 1500 м объявлено экстренное предупреждение на 10 и 11 ноября.

В Дагестане выпустили экстренное предупреждение в связи с лавиноопасностью. Об этом сообщает Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Сход лавин прогнозируется в период с 18:00 10 ноября до 18:00 11 ноября. Данная угроза распространяется на территории республики, расположенные выше 1500 м.

Ситуация осложняется сильными снегопадами, нулевой видимостью и гололедицей. Из-за непогоды уже закрыто движение на Харибском, Гинухском перевалах и перевале Хара, а также перекрыты участок автодороги "Хасавюрт - Тлох" и подъезд к селу Фий.

Отмечается, штормовое предупреждение затрагивает и низменные территории, где прогнозируется ветер с порывами до 20 метров в секунду. При возникновении чрезвычайных ситуаций на всей территории республики рекомендуется звонить по единому номеру 112.