Свыше 4 тыс археологических находок обнаружили при строительстве аэропорта в КЧР

Сотрудники Института археологии РАН нашли более 4 тыс артефактов во время раскопок на территории, где идет строительство первого аэропорта в КЧР.

Участники экспедиции Института археологии РАН в ходе раскопок в Карачаево-Черкесии обнаружили около 4 тыс археологических находок, заявил директор республиканского историко-культурного и природного музея-заповедника им. М. О. Байчоровой Ханафий Хасанов.

Он напомнил, что раскопки проходят на территории, где в настоящее время ведутся работы по строительству первого в регионе аэропорта – в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии вблизи хутора Фроловский.

По словам ученого, специалисты нашли украшения, керамику, орудия труда из кремния, а также редкие роговые мотыгу и молот майкопской культуры, которая датируется IV тыс до н. э.

"Очень много керамики, есть индивидуальные предметы из стекла, бронзы, железа. Обнаружены как хорошо сохранившиеся артефакты, так и фрагменты разных предметов. Всего на сегодня найдено более 4 тыс экспонатов"

– Ханафий Хасанов

Он сообщил, что все находки были "переданы в музей, который, по словам исследователей, теперь самый богатый в стране по коллекции этой культуры".

Директор музея отметил, что раскопки ведутся на территории более 30 га.

"Исследуются два поселения майкопской культуры и около 20 курганов эпохи ранней и средней бронзы, сарматский кольцевой вал первых веков нашей эры и средневековое поселение"

– Ханафий Хасанов

Археологи нашли двуконечную роговую мотыгу, которая свидетельствует о развитии земледельчества у носителей майкопской культуры на территории КЧР в раннюю бронзовую эпоху.

Также, со слов Хасанова, специалисты обнаружили "более десятка орудий труда из кремния, в том числе наконечник стрелы, два скребка, четыре ножевидных пластины".

Одним из интересных объектов он назвал галечную подставку, в верхней части которой "присутствуют яркие черты антропоморфизма", пишет ТАСС.

Кроме того, он сообщил, что некоторые находки можно посмотреть до конца ноября на экспозиции "Под крылом Архыза: история тысячелетий до взлетной полосы", которая проходит в Выставочном зале музея-заповедника в Черкесске.