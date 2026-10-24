Баку, Анкара, Тбилиси и София подписали соглашение о стратегическом партнерстве по чистой энергии

Сегодня в Анталье в ходе конференции COP31 представители Азербайджана, Турции, Грузии и Болгарии подписали межправсоглашение о стратегическом партнерстве в области чистой энергии.

Соглашение между правительствами Азербайджана, Турции, Грузии и Болгарии по стратегическому партнерству в сфере чистой энергии было подписано сегодня в Анталье в ходе 31-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31).

Подписи под документом поставили глава Минэнерго Азербайджана Пярвиз Шахбазов, министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар, вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили и министр энергетики Болгарии Ива Петрова.

Среди задач, выполнить которые поможет соглашение, развитие коридора зеленой энергии "Азербайджан–Грузия–Турция–Болгария", упрочение энергетических связей и диверсификацию маршрутов энергопередачи.

Стороны, подписавшие документ, обязуются вести сотрудничество при передаче и поставках чистой электроэнергии, совместно заниматься поиском необходимых условий для безопасной и стабильной передачи, совершенствованием соответствующей волоконно-оптической связи.

Что касается предполагаемых результатов, то соглашение призвано содействовать экспорту электроэнергии, которая была произведена из возобновляемых источников энергии в Азербайджане, в Турцию и Европу, упрочению энергобезопасности и превращению Азербайджана в межрегиональный узел электроэнергии.