Хамзат Чимаев объяснил решение получить гражданство ОАЭ

Российский боец смешанного стиля Хамзат Чимаев получил гражданство ОАЭ в начале прошлого года. За несколько лет до этого он переехал жить и тренироваться в Дубай.

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе Хамзат Чимаев рассказал, почему решил принять гражданство Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

В интервью изданию The National он подчеркнул, что бывал в ОАЭ много раз еще до того, как ему предоставили разрешение на получение гражданства.

"Я работал здесь еще до UFC. Потом меня представили кое-каким ребятам, и мы очень сблизились. Они помогли мне пару раз попасть сюда на тренировочные сборы. Мне нравится эта страна. Здесь все напоминает мою родину. Мне нравится здесь"

– Хамзат Чимаев

Он добавил, что ОАЭ - одно из лучших и безопасных мест в мире.

Напомним, 14 ноября Чимаев должен был провести бой на турнире борцовской лиги Real American Freestyle (RAF) в Абу-Даби против представителя США Колби Ковингтона, однако в итоге этот поединок был отменен из-за травмы американца. Вместо Ковингтона Чимаев сразится с еще одним представителем США Крисом Вайдманом.