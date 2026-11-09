Вестник Кавказа

Третий за день танкер подорвался в Ормузском проливе

Третий за день танкер подорвался в Ормузском проливе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
КСИР: третье за день коммерческое судно было уничтожено взрывом морской мины. Судно следовало по неразрешенному маршруту.

Третий за день танкер подорвался в Ормузском проливе. Коммерческое судно использовало маршрут, который не был одобрен властями Ирана, сообщили в КСИР. 

"Третий нарушивший правила танкер на неразрешенном [Ираном] маршруте в Ормузском проливе сегодня во второй половине дня подорвался на морской мине"

– КСИР 

По информации корпуса, инцидент произошел в восточной части акватории. Как отметили в КСИР, риски для коммерческих судов значительно возросли после нейтрализации радиолокационных систем.

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