КСИР: третье за день коммерческое судно было уничтожено взрывом морской мины. Судно следовало по неразрешенному маршруту.

Третий за день танкер подорвался в Ормузском проливе. Коммерческое судно использовало маршрут, который не был одобрен властями Ирана, сообщили в КСИР.

"Третий нарушивший правила танкер на неразрешенном [Ираном] маршруте в Ормузском проливе сегодня во второй половине дня подорвался на морской мине"

– КСИР

По информации корпуса, инцидент произошел в восточной части акватории. Как отметили в КСИР, риски для коммерческих судов значительно возросли после нейтрализации радиолокационных систем.