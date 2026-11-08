Сотрудничество в сфере образования нарастят Грузия и Китай

В рамках поездки Гиви Миканадзе в КНР ожидается подписание соглашения в образовательной сфере. Оно позволит перевести партнерство двух стран на новый этап.

Глава Минобразования Грузии Гиви Миканадзе вылетел в Китай. Об этом сообщили 10 ноября в самом министерстве.

В ходе поездки глава ведомства встретится с министром образования КНР Хуай Цзиньпэном. В ходе переговоров стороны подпишут соглашение, которое переведет партнерство между Тбилиси и Пекином в образовательной сфере на новый этап.

В КНР грузинский министр также поучаствует во Всемирной конференции китайского языка и побывает в Ланьчжоуском университете, где пообщается с его руководством целях укрепления связей.