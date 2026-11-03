Кто победил на выборах в США 2026: почему Трамп - “хромая утка”, стоимость, война с Ираном закончится?

Каковы результаты выборов в США 2026, почему Трамп стал "хромой уткой" и какие полномочия у него остались, как выборы в США 2026 повлияют на войну с Ираном, значит ли это что война в Иране скоро закончится, а также сколько стоили промежуточные выборы в США?

Промежуточные выборы в Конгресс 2026 стали поворотным моментом в политической истории США. Демократическая партия вернула себе контроль над обеими палатами Конгресса на фоне исторического по своим масштабам отторжения политики Дональда Трампа, превратив его в "хромую утку". Но так ли он бессилен?

Каковы результаты выборов в США 2026?

В Палате представителей, где переизбирались все 435 мест, демократы по состоянию на 4 ноября обеспечили себе как минимум 240 мест против 147 у республиканцев, уверенно преодолев порог в 218 голосов, необходимый для контроля над палатой. В Сенате, где переизбиралась треть состава, демократы перехватили как минимум семь мест, которыми ранее владели республиканцы, и обеспечили себе 54 места из 100 против 44 у республиканцев. Среди штатов, где республиканцы потеряли сенаторские места, оказались Техас, Северная Каролина, Южная Каролина, Огайо, Айова, Канзас и Мэн - территории, которые еще два года назад Трамп выиграл со значительным перевесом.

На губернаторских выборах демократы также добились успехов: Джина Инохоса победила на выборах губернатора Техаса, а Киша Лэнс Боттомс стала первой темнокожей женщиной-губернатором Джорджии. Среди исторических результатов - избрание от Мичигана Абдула Эль-Сайеда первым мусульманским сенатором в истории США и победа Энни Эндрюс, которая стала первой женщиной-сенатором от Южной Каролины и первым демократом, избранным в Сенат от этого штата с 1998 года. В Техасе демократ Джеймс Таларико победил республиканца Кена Пакстона, став первым демократом, избранным в Сенат США от этого штата с 1988 года.

Выборы в США 2026: где битва продолжается?

На данный момент еще два тура выборов в Сенат остаются нерешенными - в Миссисипи и на Аляске. В Миссисипи демократ Скотт Колом опережает действующего сенатора-республиканца Синди Хайд-Смит с минимальным перевесом при подсчитанных 96% бюллетеней. Миссисипи - единственный штат в стране, где нет автоматического процесса пересчета голосов. Ожидается, что окончательные сертифицированные результаты будут представлены к 13 ноября.

На Аляске демократ Мэри Пелтола опережает республиканца Дэна Салливана примерно на 626 голосов при подсчитанных 74% бюллетеней. Из-за системы рейтингового голосования, принятой в штате, окончательные результаты не будут опубликованы до 18 ноября. Если ни один кандидат не наберет более 50% голосов за первое место, начнется процесс перераспределения голосов. В случае победы демократов в обоих штатах их большинство в Сенате увеличится до 56 мест, что даст им больше пространства для маневра в противостоянии с республиканцами.

Почему Трамп стал "хромой уткой" и что это такое?

Если говорить о том, что что значит выражение “хромая утка” (lame duck) в политике, применительно к президенту термин описывает период в конце срока, когда его политическое влияние ослабевает из-за приближающегося ухода с должности и невозможности переизбираться.

Для Дональда Трампа ситуация усугубляется тем, что он потерял контроль над Конгрессом за два года до истечения своего второго срока. Поскольку Трамп уже занимал Овальный кабинет максимально допустимые два срока, он не может баллотироваться в 2028 году, а потеря законодательной власти означает, что его повестка дня больше не может продвигаться через Конгресс. Сразу после объявления результатов Трамп опубликовал в социальных сетях изображение красной кепки MAGA с надписью VETO, сигнализируя о переходе к оборонительной стратегии.

При этом влияние Трампа на Республиканскую партию начинает ослабевать. Вице-президент Джей Ди Вэнс возложил вину за поражение на войну с Ираном, а некоторые республиканцы начали критиковать решения Трампа более открыто, чем прежде. Это классический признак “хромой утки”, когда союзники начинают дистанцироваться.

Какие полномочия остались у Трампа?

Несмотря на потерю законодательного влияния, Трамп сохраняет значительные исполнительные полномочия:

Право вето: для его преодоления требуется большинство в две трети голосов в обеих палатах Конгресса, которого у демократов нет. Трамп уже пообещал накладывать вето на любое законодательство демократов, которое он посчитает "безумным", и заявил, что готов делать это на протяжении "месяца или двух", прежде чем начать искать компромиссы; Трамп известен активным использованием исполнительных указов для обхода Конгресса: за два года второго срока он уже издал более 290 указов - больше, чем любой президент со времен Франклина Рузвельта, побив даже рекорд своего первого срока (22 указов за 4 года); Президент сохраняет широкие полномочия в сфере внешней политики и командования вооруженными силами, что делает его особенно опасным для оппонентов именно на международной арене; Трамп может объявлять чрезвычайное положение, что позволяет перенаправлять средства в обход Конгресса - он уже использовал этот механизм для строительства стены на южной границе в 2025 году.

При этом президенты в статусе "хромой утки" отнюдь не бессильны. Барак Обама после поражения демократов на промежуточных выборах 2014 года использовал исполнительные полномочия для нормализации отношений с Кубой и продвижения ядерной сделки с Ираном, а также защищал Закон о доступном медицинском обслуживании. Билл Клинтон в последние месяцы на посту организовал переговоры по урегулированию арабо-израильского конфликта в 2000 году. Трамп, вероятно, сосредоточится именно на тех сферах, где исполнительная власть обладает наибольшей автономией - внешней политике, торговле и иммиграции.

Как выборы в США 2026 повлияют на войну с Ираном?

Война с Ираном стала центральной темой избирательной кампании и, по признанию самого президента и вице-президента, главной причиной поражения республиканцев. Демократы получают мощный финансовый рычаг: все законопроекты об ассигнованиях должны проходить через Палату представителей, и демократы могут отказаться финансировать продолжение войны, когда 11 декабря текущий бюджетный закон истечет. Администрация Трампа запросила оборонный бюджет в $1,5 трлн, включая около $90 млрд на войну с ИРИ, и демократы намерены использовать эти запросы как рычаг давления.

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер прямо заявил, что партия "положит конец войне", используя конституционное право Конгресса контролировать расходы. Однако ограничение финансирования - не простой процесс: с учетом того, что американские войска находятся в зоне боевых действий, это может быть воспринято как подвергание их жизни риску, а Резолюция о военных полномочиях 1973 года, требующая прекращения военных действий в течение 2 месяцев без одобрения Конгресса, исторически оказывалась неэффективной из-за президентского вето. Тем не менее, демократы могут проводить слушания и расследования, которые сделают войну политически токсичной, а также требовать отчетов от Пентагона и главы минобороны Пита Хегсета.

Война США с Ираном закончилась?

Несмотря на давление со стороны Конгресса, Трамп, по всей видимости, не намерен отказываться от военной операции. Сразу после выборов он заявил, что не жалеет о начале войны, и дал понять, что готов возобновить удары, как только избирательный процесс останется позади. Во время выборов ВС США нанесли удар по иранскому острову Кешм в Ормузе - первая атака по нему с июня. Кроме того, по сообщениям американских СМИ, Центком подготовилось к дальнейшим ударам. Тегеран, со своей стороны, пообещал ответить на любые атаки. Дипломатические усилия при посредничестве Катара продолжаются, но иранская сторона назвала последний ответ США на свои условия по открытию Ормуза "неубедительным". В ночь выборов Трамп заявил, что у него нет немедленных планов отдавать приказ о новых атаках, однако его советники ожидают, что он может использовать внешнюю политику как способ сохранить влияние и отвлечь внимание от внутренних проблем.

Вице-президент Вэнс, который, как считается, с самого начала не поддерживал войну с Ираном, поспешил дистанцироваться от конфликта. Его позиция отражает стремление заручиться поддержкой изоляционистского крыла республиканцев и части базы Трампа, недовольной войной. С другой стороны, такие "ястребы" как сенатор Тед Круз, хотя и критикуют войну за ее затянутость, выступают за жесткий курс в отношении ИРИ. Демократы, в свою очередь, будут использовать контроль над Конгрессом для ограничения финансирования войны. Если война продолжится, это может подорвать позиции любого республиканского кандидата, поддерживающего наследие Трампа, и дать демократам мощный аргумент в пользу смены курса.

Сколько стоили промежуточные выборы в США?

Промежуточные выборы 2026 года стали самыми дорогими в истории США: по оценкам OpenSecrets, общие расходы достигли рекордных $11,9 млрд, что примерно на 30% больше, чем на предыдущих промежуточных выборах 2022 года. Основным источником стали комитеты политических действий, способные принимать неограниченные пожертвования от частных лиц, корпораций и профсоюзов и расходовать их на поддержку кандидатов независимо от их кампаний.

Крупнейшим индивидуальным донором стал Илон Маск, потративший почти $446 млн на поддержку республиканцев, в первую очередь в Техасе, где расположены многие его компании. Среди других крупных доноров-республиканцев - Элизабет и Ричард Уйлайн (около $150 млн), Джефф Ясс ($110 млн) и Мириам Адельсон ($68 млн). Из демократов выделяются Джордж Сорос (около $102 млн) и Майкл Блумберг ($84 млн).

Кто больше всех выиграл и проиграл на выборах в США 2026?

Помимо уже упомянутых Энни Эндрюс, Абдула Эль-Сайеда и Джеймса Таларико, крупным победителем стал сенатор Чак Шумер, который после критики со стороны однопартийцев за недостаточно жесткую позицию по отношению к Трампу вернул себе должность лидера большинства и теперь контролирует законодательную повестку. На губернаторских выборах выделяются победы Джины Инохосы в Техасе и Киши Лэнс Боттомс в Джорджии. Среди республиканцев относительным победителем можно считать вице-президента Джей Ди Вэнса, который, дистанцировавшись от непопулярной войны с Ираном, позиционирует себя как наследника Трампа и вероятного кандидата в президенты в 2028 году.

Главным проигравшим можно назвать Дональда Трампа, чья политика была отвергнута избирателями. Его союзник Вивек Рамасвами, заработавший миллиарды на финансах и биотехе, проиграл гонку за пост губернатора Огайо демократу Эми Эктон. Конгрессвумен от Мичигана Хейли Стивенс потерпела двойное поражение: сначала на праймериз от Эль-Сайеда, а затем, поддержав его республиканского соперника. Илон Маск, потративший почти полмиллиарда долларов на поддержку республиканцев, увидел, что его ставленники проиграли, и теперь может столкнуться с расследованиями в Конгрессе по поводу его роли в Департаменте эффективности правительства и федеральных контрактов его компаний.