Результаты выборов в США 2026: кто победил и почему, что это значит для Трампа?

Почему победила Демократическая партия и что это значит для США, что смогут сделать демократы в Конгрессе и сможет ли Трамп им противостоять, как выборы повлияют на президентский срок Трампа, что поражение на выборах США означает для республиканцев, а также как отреагировали в России, Иране и Китае?

Промежуточные ноябрьские выборы стали поворотным моментом в политической истории США, ознаменовавшись решительной победой Демократической партии и поражением для президента Дональда Трампа и Республиканской партии. "Синяя волна" не только вернула демократам контроль над обеими палатами Конгресса, но и привела к ряду исторических результатов в Сенате и на губернаторских постах.

Кто победил на промежуточных выборах в США 2026?

Демократическая партия одержала победу, получив контроль над Палатой представителей и Сенатом. Итоги выборов в Конгресс США в этом году стали результатом общественного недовольства политикой главы Белого дома Дональда Трампа.

Выборы в Палату представителей США 2026

На момент 4 ноября демократы обеспечили себе как минимум 228 мест в Палате представителей из 435, что значительно превышает необходимый порог в 218 мест для получения большинства. Республиканцы, ранее имевшие незначительное большинство (219-215), получили 139 мест, а по некоторым оценкам, могли получить и меньше. Демократы перехватили как минимум 25 мест, которые ранее занимали республиканцы. Эти победы были одержаны в самых разных штатах, включая Пенсильванию, Кентукки, Аризону и Северную Каролину, а также в округах, которые Трамп с легкостью выиграл в 2024 году, например, в Индиане.

Выборы в Сенат США 2026

В Сенате демократы также одержали убедительную победу, получив 54 места против 44 у республиканцев. Для контроля над палатой требовалось 51 место. Демократы перехватили как минимум семь мест, которые ранее принадлежали республиканцам, что значительно превысило необходимый для получения большинства чистый прирост в четыре места. Эта серия побед была особенно примечательна тем, что многие из перехваченных мест находились в традиционно республиканских штатах, которые Трамп выиграл с большим отрывом всего два года назад.

Когда будут окончательные итоги выборов в США 2026?

Хотя общий исход выборов и контроль над Конгрессом уже определены, подсчет голосов в нескольких ключевых гонках продолжается, и для объявления окончательных победителей может потребоваться время. В Сенате к таким штатам относятся Аляска и Миссисипи, где разрыв между кандидатами минимален. В Палате представителей также остаются округа, где подсчеты продолжаются, включая некоторые в Колорадо, где, например, крайне правая конгрессвумен Лорен Боберт отстает от своей соперницы-демократки.

Задержки в объявлении результатов связаны с различными процедурными особенностями, которые различаются от штата к штату. К ним относятся:

Голосование по почте . В таких штатах, как Калифорния и Вашингтон, где голосование проводится преимущественно по почте, обработка и проверка бюллетеней, пришедших в последние дни, может занять несколько дней или даже недель;

. В таких штатах, как Калифорния и Вашингтон, где голосование проводится преимущественно по почте, обработка и проверка бюллетеней, пришедших в последние дни, может занять несколько дней или даже недель; Рейтинговое голосование. На Аляске и в Мэне используется система рейтингового голосования. Если ни один кандидат не набирает более 50% голосов, требуется дополнительный тур подсчёта, который может быть проведен только через несколько дней или даже недель после дня выборов;

На Аляске и в Мэне используется система рейтингового голосования. Если ни один кандидат не набирает более 50% голосов, требуется дополнительный тур подсчёта, который может быть проведен только через несколько дней или даже недель после дня выборов; Проверка подписей. В Аризоне и Неваде бюллетени, сданные в день выборов или отправленные по почте, требуют тщательной проверки подписей, что также может замедлить процесс подсчета.

Хотя политический ландшафт уже ясен, для получения полной и официальной картины по всем без исключения гонкам может потребоваться от нескольких дней до нескольких недель.

Что значит победа Демократической партии для США?

Потеря Трампом обеих палат: Это первый случай с 2006 года, когда президент-республиканец теряет контроль над обеими палатами Конгресса на промежуточных выборах. По масштабу потерь республиканцы под руководством Трампа потерпели гораздо более серьезное поражение, чем в 2006 году при Джордже Буше-младшем;

Первый сенатор-мусульманин: В Мичигане демократ Абдул эль-Сайед победил республиканца Майка Роджерса, став первым в истории США мусульманином, избранным в Сенат;

Победа в Канзасе спустя почти столетие: Адам Хэмилтон победил в Канзасе, став первым демократом, избранным в Сенат от этого штата с 1932 года;

Победа в Техасе спустя десятилетия: Джеймс Таларико одержал победу в Техасе, став первым демократом, победившим на выборах в масштабе штата с 1994 года;

Победа демократов также ознаменовалась избранием первой темнокожей женщины-губернатора (Киша Лэнс Боттомс в Джорджии) и первой женщины-губернатора из числа коренных американцев (Деб Холланд в Нью-Мексико).

Эта победа дает демократам мощный импульс перед президентскими выборами 2028 года. Они продемонстрировали, что могут мобилизовать электорат и побеждать в традиционно республиканских штатах. Однако перед партией стоит сложная задача: продемонстрировать избирателям, что они способны не только критиковать, но и эффективно управлять, предлагая конструктивную альтернативу. Их успех на выборах 2028 года будет во многом зависеть от того, смогут ли они конвертировать свою новую власть в реальные результаты.

Почему победила Демократическая партия США?

Успех демократов был обусловлен несколькими ключевыми факторами. Экзит-поллы показали, что главными проблемами для избирателей были экономика (39%) и состояние демократии (32%). Глубокое недовольство высокими ценами, тарифами и войной с Ираном, которую Трамп начал без одобрения Конгресса, а также восприятие коррупции в администрации президента, привели к массовому оттоку избирателей от Республиканской партии. Демократы, в свою очередь, сосредоточили свою кампанию на вопросах доступности жизни и защите демократических институтов. Отмечался значительный сдвиг в сторону демократов среди молодых избирателей и латиноамериканцев. Около 70% избирателей считают контроль Конгресса над Трампом недостаточным.

Что смогут сделать демократы в Конгрессе США?

Контроль над обеими палатами Конгресса дает демократам мощные рычаги влияния, хотя и не является безграничным. Их основная стратегия будет сосредоточена на сдерживании администрации Трампа и продвижении своей повестки:

Полномочия по проведению расследований и надзору

Это, вероятно, станет наиболее активно используемым инструментом. Возглавив все комитеты Конгресса, демократы получат право вызывать свидетелей в суд, требовать предоставления документов и проводить публичные слушания. Ожидается, что расследования затронут широкий круг вопросов, включая связи семьи Трампа и его бизнес-империи с его президентскими полномочиями, войну с Ираном, иммиграционную политику администрации, а также предполагаемое политическое давление на Минюст и ФБР.

Законодательные возможности и ограничения

Демократы намерены представить законопроекты, направленные на отмену тарифов, прекращение войны с Ираном и снижение расходов на здравоохранение. Однако их законодательная повестка сталкивается с двумя серьезными препятствиями. Во-первых, для принятия большинства законов в Сенате требуется 60 голосов, которых у демократов нет. Во-вторых, даже если законопроект будет принят, президент Трамп может наложить на него вето, для преодоления которого потребуется две трети голосов в обеих палатах, что практически невозможно без поддержки значительной части республиканцев. Трамп уже дал понять, что намерен активно использовать право вето.

Блокирование назначений

Сенат обладает исключительным правом утверждать кандидатов на ключевые государственные должности. Демократы могут блокировать назначения Трампа на посты членов кабинета, федеральных судей, включая судей Верховного суда, и послов, что позволит им существенно ограничить кадровую политику президента.

Импичмент Трампа возможен?

Хотя некоторые демократы выступают за импичмент Трампа, руководство партии, похоже, не намерено идти по этому пути, учитывая, что для отстранения от должности все равно потребуется две трети голосов в Сенате. Вместо этого более вероятной мишенью для импичмента может стать министр обороны Пит Хегсет, чьи действия на посту главы Пентагона вызывают двухпартийную критику.

Влияние на войну с Ираном

Контролируя "кошелек" Конгресса, демократы могут попытаться ограничить финансирование военной кампании в Иране, что создаст препятствия для ее продолжения. Однако этот шаг сопряжен с политическими рисками, и демократы, вероятно, будут действовать осторожно, чтобы их не обвинили в подрыве усилий американских военных.

Сможет ли Трамп противостоять демократам?

У Трампа остаются значительные рычаги влияния: право вето, полномочия в сфере внешней политики и возможность управлять через исполнительные указы. Однако его политическая сила подорвана. Республиканская партия пока осмысливает происходящее, и Трампу, вероятно, будет сложнее удерживать партийную дисциплину. Его попытки представить результаты выборов как нелегитимные или как поражение отдельных кандидатов, а не его самого, не отменяют того факта, что избиратели вынесли вотум недоверия его курсу.

Как выборы повлияют на президентский срок Трампа?

Последние два года президентского срока будут ознаменованы разделенным правлением и постоянной конфронтацией, что затормозит законодательную повестку Трампа. Его администрация будет находиться под постоянным давлением со стороны расследований Конгресса. Вся его деятельность будет проходить под пристальным вниманием и в условиях жесткой политической борьбы. Для Трампа это будет период "хромой утки" с активной и враждебной оппозицией в лице Конгресса.

Что поражение на выборах США означает для республиканцев?

Масштаб потерь оказался хуже не только прогнозов, но и внутренних расчетов республиканцев. В партийных кругах допускали, что Сенат удастся удержать, однако поражения понесли многие кандидаты, которых Трамп поддерживал в ключевых штатах: Южной Каролине, Северной Каролине, Техасе и Мичигане. Наиболее символичным стал Техас, где победа демократа Джеймса Таларико с преимуществом около десяти пунктов и успех демократки Джины Инохосы на губернаторских выборах показали, что даже давний республиканский оплот перестал быть гарантией. Дополнительный удар нанесла неудача стратегии перераспределения округов, от которой республиканцы рассчитывали получить несколько дополнительных мест.

Конгресс под контролем демократов значит для республиканцев утрату инициативы в законодательной повестке. В результате республиканцы лишаются не только большинства, но и возможности задавать политический тон в Вашингтоне. Победы демократов в Техасе, Айове и других штатах, где Трамп пользуется высокой популярностью, показывают, что его личный бренд уже не обеспечивает партии прежней мобилизации. База MAGA сохраняет лояльность, но ее влияния недостаточно для удержания широкой коалиции. Перед республиканцами встает вопрос выборов 2028 года: придется искать новый баланс между ядром сторонников Трампа и более широким электоратом, иначе риск повторения поражения сохранится.

При этом поражение не было тотальным. Республиканцы удержали ряд важных позиций во Флориде, Вайоминге, Алабаме, Айдахо, Арканзасе, Луизиане, Южной Дакоте, Небраске, Кентукки и Западной Вирджинии. Исторические параллели работают лишь отчасти. В 1992 году при Джордже Буше-старшем республиканцы получили лишь 176 мест в Конгрессе против 258 у демократов; в 2008 году при Джордже Буше-младшем - 178 против 257. В обоих случаях партия смогла восстановиться в течение двух лет: в 1994 году республиканцы вернули обе палаты при Билле Клинтоне, а в 2010 году отобрали Палату представителей у демократов при Бараке Обаме. Даже после потери Конгресса республиканцы сохраняют важные рычаги. Президент по-прежнему обладает широкой свободой действий во внешней политике, может направлять войска и продолжать военные операции, а также использовать право вето для блокирования неугодных законопроектов.

Как на победу демократов отреагировали в России, Иране и Китае?