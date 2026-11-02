США выбирают Конгресс в условиях "синей волны"

Промежуточные выборы стартовали в США в эти минуты. Американцам предстоит выбрать всех 435 членов Палаты представителей и 35 сенаторов из ста.

Парламентские выборы начались в США. Сегодня, 3 ноября, граждане Америки выберут всех членов нижней палаты Конгресса и более трети членов Сената.

На территории всей страны действуют порядка 80 тыс избирательных участков. Как всегда, первыми проголосуют в полночь по восточному времени (08:00 мск) жители деревушки Диксвилл-Нотч (штат Нью-Гэмпшир). А большинство участков в восточной части США станут доступны для избирателей в 07:00 (15:00 мск). Завершатся выборы с закрытием участка в поселке Адак на Алеутских островах – в 9.00 мск 4 ноября.

На данный момент представителям Республиканской партии принадлежит большинство в обеих палатах: и в Сенате (53 места из 100), и в Палате представителей (218 из 435).

Кто победит на выборах в Конгресс?

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" проанализировал перспективы Республиканской и Демократической партий на промежуточных выборах.

"Определенно стоит ожидать "синей волны" – победы демократов не только в "своих" штатах, но и в колеблющихся, и даже в ряде штатов, традиционно голосующих за республиканцев. Подобного рода политические землетрясения случаются в США нечасто и имеют далеко идущие последствия. Стоит упомянуть промежуточные выборы 1938 года, покончившие с политикой "Нового курса" Теодора Рузвельта. Сходный эффект имели промежуточные выборы 1946 года, только тогда произошла "красная волна", утвердившая возвращение республиканцев в большую политику после Второй мировой войны. Благодаря "красной волне" на выборах 1994 года республиканцы стали доминировать в американской внутренней политике до конца 90-х", - прежде всего сказал он.

"По аналогии с "волнами" в прошлом, нынешняя "синяя волна" может привести к завершению политики трампизма в США, а возможно, и к досрочному прекращению полномочий самого Дональда Трампа. По очень многим соцопросам и экспертным оценкам, Палата представителей потеряна республиканцами с большим отрывом: порядка 230 мандатов из 435 достанется демократам, для Конгресса США это действительно большая разница. В Сенате, где переизбирается только 35 сенаторов из 100, отрыв демократов будет минимальным, в 1-2 сенаторских кресла, причем Администрация Трампа сможет оспорить результаты и, как минимум, побороться за лидерство республиканцев в Сенате или паритет 50 на 50", - продолжил Владимир Васильев.

"Еще сегодня избирают губернаторов в 36 штатах и на трех территориях, и в губернаторском корпусе также прогнозируются сдвиги в пользу Демократической партии, когда губернаторов-демократов будет 27-28 человек из 50, а республиканцев 22-23. Впрочем, это обстоятельство будет иметь значение в основном для президентских выборов 2028 года, потому что именно губернаторы стратифицируют результаты президентских выборов в своих штатах, их слово является окончательным", - добавил американист.

Эксперт пояснил, что ситуация, когда одна партия контролирует Белый дом, а другая – Конгресс, ведет к большим затруднениям в работе американского государства. "Если демократы возьмут контроль над всем Конгрессом, в США произойдет паралич власти, принимать государственные решения станет крайне трудно. Дональд Трамп уже открыто заявил, что в таком случае он станет "президентом Вето", поскольку будет использовать право вето против документов завоеванного демократами Конгресса везде, где ему позволят полномочия. Компромисс невозможен, так как демократы твердо намерены оставить Трампа и трампизм за скобками американской истории и сформировать площадку для возвращения в Белый дом. Так что ближайшие два года будут периодом очень серьезного внутриполитического кризиса США", - предупредил он.

"Стоит ожидать, что демократы начнут громить Администрацию Трампа посредством различных расследований и слушаний в Конгрессе. Также они постараются настроить Республиканскую партию на размышления, что она будет делать после ухода Трампа. Многие республиканцы уже этого ожидают и хотели бы использовать ближайшие два года для выбора нового партийного лидера, который либо переформатирует республиканскую идеологию, либо сможет реализовать "трампизм без Трампа". Они, разумеется, не планируют сдаваться и отдавать Белый дом демократам на выборах 2028 года. Поскольку Дональд Трамп все это понимает, основная интрига нынешних промежуточных выборов состоит в том, как он будет оспаривать результаты голосования", - указал Владимир Васильев.

"С одной стороны, если "синяя волна" будет мощной, шансов на большую конфронтацию Трампа с демократами не останется, потому что при большом перевесе трудно представить ситуацию как неоднозначную. Если в этом случае Трамп попробует упрямиться, демократы выведут на улицы огромное количество людей с антитрамповскими лозунгами. Юридические арьергардные бои за честь флага возможны разве что в Сенате. Однако президент вполне способен прибегнуть к тактике бойкота, которая будет формой негласного непризнания результатов выборов, и именно здесь разразится серьезный внутриполитический кризис, так как Белый дом и Конгресс сосредоточатся на противостоянии друг с другом", - подчеркнул американист.

Как выборы повлияют на внешнюю политику США?

Эксперт отметил, что демократы постараются восстановить байденовский курс во внешней политике США. "России итоги выборов в США касаются напрямую, так как демократы хотели бы вернуться в полной мере к внешнеполитическому курсу времен Джозефа Байдена, отмененному Дональдом Трампом. Это упор на укрепление НАТО и трансатлантического единства вкупе с поддержкой Украины с целью нанесения России стратегического поражения. Уже есть утечки, что решения будущего Конгресса по Украине будут поддерживать правоконсервативные "ястребы" Республиканской партии", - сообщил он.

"В связи с этим демократы будут стремиться отменить все усилия Дональда Трампа по украинскому урегулированию, вплоть до отмены "дизельной сделки" с РФ. При этом они могут сыграть на противоречивости политики Дональда Трампа, который при определенных условиях будет готов идти на компромиссы с демократами во внешней политике, чтобы спасти свои внутренние позиции. Ничего хорошего "синяя волна" на этих выборах России не принесет. Скорее всего, будет откат к январю 2025 года, когда ни США, ни Европа даже не говорили о возможном диалоге с Россией", - заключил Владимир Васильев.