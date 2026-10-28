Мусульмане на выборах в США 2026: как меняется политический ландшафт Америки?

В выборах в Конгресс США, которые пройдут 3 ноября 2026, участвуют десятки кандидатов-мусульман на разных уровнях. Почему растет политическое влияние американцев-мусульман, с какими программами они идут на выборы, как в целом граждане Америки относятся к тем, кто исповедует ислам и что означает новый тренд в политике США?

Сколько мусульман баллотируется на промежуточных выборах?

3 ноября кандидаты-мусульмане поборются за представительство практически на всех уровнях власти в США: от места в Сенате в штате Мичиган до законодательных собраний штатов, окружных советов и судейских должностей. По данным Muslimnetwork.TV, на выборах в ноябре 2026 года баллотируется не менее 51 американца-мусульманина в 23 из 50 штатов. Большинство из них представляют Демократическую партию, но есть также республиканцы, независимые кандидаты и один представитель ”Партии зеленых”. Исторической сенсацией может стать избрание 10 мусульман в Палату представителей и одного - в Сенат.

Первый возможный мусульманин в Сенате

41-летний Абдул Эль-Сайед может войти в историю нынешних выборов в американский Конгресс. Бывший чиновник из сферы здравоохранения намерен заполучить место в Сенате - верхней палате Конгресса США - от штата Мичиган. Оппонент Эль-Сайеда, республиканец Майк Роджерс, не стесняется заявлять, что его конкурент симпатизирует исламистскому экстремизму, однако несмотря на критику и откровенные попытки опорочить его имя, предвыборная кампания мусульманина, стремящегося в Сенат, продолжается. Более того, согласно опросам The RealClearPoling, Эль-Сайед опережает Роджерса на 2,5% в штате, где Трамп одержал победу в 2024 году с перевесом в 1,4%.

Программа Эль-Сайеда строится на стремлении ограничить корпоративное влияние и расширить границы соцпомощи для всех. Он выступает за упразднение Иммиграционной и таможенной службы США, за более доступное здравоохранение для простых американцев и против войны в Газе. Сам Эль-Сайед называет себя капиталистом, не имеющим ничего общего с социалистами.

Сколько сегодня мусульман-политиков в США?

Нынешний, 119-й Конгресс США в основном представлен христианами. Их, по данным Pew Research Center, в обоих палатах до 87%. И это меньше, чем когда-либо: 10 лет назад, в частности, представительство христиан в Сенате и Палате представителей достигало 92%. Из 87% христиан в Конгрессе 55% - это протестанты, на втором месте католики с долей в 28%. Мусульман в нынешнем Конгрессе (в Палате представителей), всего 4 человека или 0,8%.

При этом, по данным Совета по американо-исламским отношениям за 2026 год, среди выборных должностных лиц мусульман - 255 человек в 26 штатах практически на всех уровнях государственного управления. 110 из них или 43,1% - это женщины, 145 или 56,9% - мужчины.

Почему исторически в США мало мусульман-политиков?

Представительство мусульман в американской политике растет медленно, и это связано с несколькими факторами:

доля мусульманского населения в США составляет всего 1,6% или 5,5 млн населения страны. Хотя число людей, исповедующих ислам в Америке, увеличилось за 20 лет почти в два раза; кандидаты-мусульмане, баллотирующиеся на государственные должности, сталкиваются, в первую очередь, с негативом по отношению к религии, которую они исповедуют; после терактов 11 сентября сформировался негативный образ мусульман, что в определенном смысле мешало кандидатам, исповедующим ислам, добиться серьезных успехов.

Сегодня ситуация меняется, хотя и довольно сдержанными темпами. Исповедующие ислам американцы все чаще попадают в избирательные списки, правда, 43% американцев, согласно опросам Pew Research Center, все еще считают, что мусульмане менее патриотичны, чем немусульмане.

Республиканцы или демократы?

Большинство мусульман, 40 человек из 51, в 2026 году баллотируются от Демократической партии, четверо - от Республиканской. Тенденция тяготения к Демократической партии в целом отражает политические предпочтения мусульманского населения США, 53% которого склоняются к поддержке демократов, а 42% - республиканцев. При этом у кандидатов-мусульман нет какой-то единой программы, которая объединяла бы их всех: каждый ведет предвыборную кампанию по-своему, исходя из своих взглядов и видений. Одна из причин, по которой мусульмане чаще выбирают Демократическую партию в США - это ее менее радикальное отношение к миграции, беженцам и религии.

Что означает для Америки рост числа политиков-мусульман?

Более активная роль мусульман в политике США, а также тот факт, что они находят поддержку среди избирателей разных вероисповеданий, говорит, в первую очередь, об изменении отношения американцев к представителям менее традиционной для них религии, даже несмотря на жесткую риторику со стороны укоренившихся политических кругов и внешнего курса Америки в целом. Сегодня мусульмане занимают все более заметное место в политическом спектре США и, вероятнее всего, эта тенденция будет только усиливаться.