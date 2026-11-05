Ситуация в Ормузском проливе 2026: "Железные врата" и Каспий, блокада Ирана, что происходит?

Ормузский пролив остается в эпицентре американо-иранского противостояния, которое длится уже более восьми месяцев. Что такое "Железные врата" США, что значит заявление США по Каспийскому морю, кого Иран освободил от ограничений в Ормузе, а также каковы семь условий для открытия Ормузского пролива?

На фоне очередной эскалации конфликта США объявили о создании новой оперативной группы, чтобы усилить давление на Иран.

Что такое "Железные врата" США?

В эти выходные Центком объявил о создании оперативной группы "Железные врата". Это подразделение численностью около двадцати гражданских и военных специалистов, базирующееся во Флориде, было сформировано для усиления изоляции Ирана. Новая группа будет координировать свои действия с другими американскими ведомствами и разведкой для выявления, отслеживания и пресечения поставок передовых вооружений, технологий двойного назначения, подсанкционных материалов и теневых финансовых потоков в Иран. Зона ответственности обозначена как сухопутные границы ИРИ и Каспийское море.

Цель группы - усилить давление на финансовые и логистические каналы, которые, по мнению Вашингтона, позволяют Тегерану финансировать "террористическую деятельность", модернизировать оборонно-промышленный комплекс, восстанавливать заводы по производству оружия и закупать вооружения. При этом "Железные врата" будут дополнять введенную в июле 2026 года морскую блокаду ИРИ, расширяя ограничения на его сухопутные границы и Каспийский регион. По оценкам Центком, морская блокада позволила предотвратить экспорт иранской сырой нефти на сумму более $25 млрд.

США в Каспийском море - реальность?

Выбор Каспия в качестве одной из мишеней отражает признание Вашингтоном того факта, что морская блокада Ормуза, какой бы жесткой она ни была, не способна в одиночку перекрыть все каналы снабжения Ирана. Доклад Центра стратегических и международных исследований (CSIS) за июнь, указывал на то, что Тегерану для восстановления военно-промышленного потенциала требуются импортные станки, электроника и двигатели, а нарушение традиционных маршрутов через ОАЭ может подтолкнуть его к использованию альтернатив - Пакистана и маршрутов, протянувшихся через Центральную Азию и Каспийское море. Северные иранские порты, такие как Бендер-Анзали и Амирабад, стратегически расположены вдоль этого коридора, который связывает Иран с Россией, Азербайджаном, Казахстаном и Туркменистаном. Поэтому американские официальные лица озвучили необходимость распространить режим ограничений на сухопутные границы и каспийские маршруты, чтобы сделать получение Тегераном необходимых компонентов более сложным и дорогостоящим. Однако эффективность подобной стратегии неминуемо столкнулась бы с серьезными политическими и практическими ограничениями.

Трамп уже объявил, что "Железные врата" эффективно действуют "в полную силу", что практически полностью остановило товарные потоки в Иран и из него. Но с учетом того, что эта группа состоит примерно из 20 специалистов, базирующихся в Тампе заявление выглядит как минимум странно. В целом дальнейшие действия США в отношении "Железных врат" весьма загадочны. Иран имеет сухопутную границу с семью государствами общей протяженностью почти 6 тысяч км, а также примерно 740 км береговой линии на Каспийском море.

Особенность Каспия заключается в том, что это замкнутый водоем, правовой статус которого регулируется Конвенцией 2018 года и который в соответствии с ней закрыт для вооруженных сил стран, не имеющих выхода к его берегам. Это означает, что США не располагают ни военно-морским присутствием в бассейне, ни юридическим правом на доступ туда, ни реальной возможностью для развертывания флота. Любые действия в этом регионе возможны исключительно через взаимодействие с прикаспийскими государствами.

Эффективный контроль над таким пространством требует постоянного сотрудничества соседних стран, таможенного контроля и разветвленной разведывательной сети - ресурсов, которыми небольшая группа в 20 человек не располагает. Иранские официальные лица, в частности представитель КСИР, уже охарактеризовали это заявление Трампа как "просто игру слов", неспособную достичь своих целей.

Кроме того, заявление о создании "Железных врат" прозвучало в тот момент, когда дипломатический процесс, казалось бы, начал подавать признаки жизни. За несколько дней до этого глава Белого дома заявил, что возобновление масштабных ударов по Ирану "крайне маловероятно", пока Вашингтон видит прогресс в переговорах и надеется на подписание "прочного соглашения". Более того, в понедельник, 9 ноября, проходит встреча Трампа с премьер-министром Катара - ключевым посредником в переговорах с Тегераном.

На этом фоне решение создать оперативную группу, нацеленную на перекрытие сухопутных и каспийских маршрутов снабжения ИРИ, выглядит как намеренный шаг в противоположном направлении. Экс-чиновник по борьбе с терроризмом Джо Кент, ушедший в отставку в знак протеста против войны с Ираном, обвинил Центком в подрыве дипломатических усилий, назвав действия военных "дерзкой провокацией" в тот момент, когда вице-президент пытается вести переговоры.

Кого Иран освободил от ограничений в Ормузском проливе?

В начале ноября иранский парламентарий Амир Хаят Мокаддам заявил, что Тегеран вывел суда Индии, Китая, Ирака и Катара из-под действующих ограничений на проход через Ормуз. По его словам, суда из этих стран могут свободно проходить через пролив, при этом американские силы их не перехватывают.

Иран, по словам того же источника, будет получать лекарства из Индии и дипломатическую поддержку от Китая. Катар и так выступает посредником в переговорах. С индийских и китайских судов Тегеран намерен взимать транзитные сборы, тогда как катарские суда проходят бесплатно, а вопрос о пошлинах для иракских судов остался открытым. В апреле иранское военное командование отдельно объявило об исключении для Ирака, что, по оценкам, было направлено на поддержку экономического восстановления западного соседа.

Для всех четырех стран Ормуз критически важен. По данным Kpler, из 10,23 млн баррелей в день сырой нефти из Персидского залива, прошедших через пролив в октябре 2026 года, около 42% было направлено в Китай и 13% в Индию. Китай, кроме того, остаётся крупнейшим покупателем иранской нефти, приобретая, по оценкам, почти 90% всего иранского экспорта. Катар, хотя и не отправил ни одной партии сжиженного природного газа через пролив в августе, в октябре провел 1,8 млн тонн, а его транзит сырой нефти за тот же период снизился с 517 тысяч до 193 тысяч баррелей в день; у Ирака этот показатель, напротив, вырос с 1,69 млн до 2,65 млн баррелей в день.

Если США начнут перехватывать суда этих стран, они рискуют обострить с ними отношения. Если же Вашингтон промолчит, иранская система ограничений де-факто будет признана, а режим блокады - ослаблен. Однако остается неясным, как будет определяться принадлежность судна, и будет ли Вашингтон соблюдать эти исключения. Позиция Центком все еще заключается в том, что блокада применяется ко всем судам всех стран, входящим или покидающим иранские порты, а гуманитарные грузы могут проходить после досмотра.

Семь условий для открытия Ормузского пролива: что предлагает Иран?

Иран продолжает продвигать дипломатическую инициативу, известную как "двухдневный план". Впервые о ней в ноябре сообщил глава МИД ИРИ Аббас Аракчи. Суть плана, разработанного при содействии катарских посредников, сводится к следующему: в первый день США выполняют ряд мер, а на второй день Ормуз вновь открывается, и судоходство восстанавливается в прежнем объеме. Этот план стал сокращенной версией более ранней "семидневной" инициативы, представленной Ираном на сентябрьской Генассамблее ООН.

Иранские требования, обнародованные в связи с этим предложением, включают несколько ключевых пунктов: отмена санкций, введенных США после краха Исламабадского меморандума, сокращение американского военного присутствия в регионе, восстановление нефтяных исключений, предоставленных в июне в рамках того же меморандума, размораживание иранских активов, признание нового судоходного маршрута в Ормузе, согласованного Тегераном и Маскатом, с закрытием всех остальных маршрутов, а также прекращение боестолкновений на всех фронтах, включая атаки Израиля на Ливан.

Тегеран подтвердил, что "двухдневное предложение" остается в силе, но Вашингтон должен выполнить требования иранской стороны. В противном случае, ИРИ готов к эскалации. Но перспективы принятия этого плана Вашингтоном выглядят туманными. Администрация Трампа скорее склоняется к усилению давления, чем к выполнению иранских условий. Представитель МИД ИРИ Эсмаил Багаи также заявил, что движение к миру невозможно без отмены американской морской блокады, прекращения атак, освобождения захваченных активов и снятия санкций, и обвинил Вашингтон в отказе от ранее взятых на себя обязательств.